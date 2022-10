Bradford Beck, dal marito di Giaele De Donà nessun messaggio per il compleanno?/ Coppia in crisi: i segnali..

Sofia Giaele De Donà, nessun messaggio di auguri dal marito Bradford Beck: segnale di crisi?

Sofia Giaele De Donà ha festeggiato il compleanno assieme agli altri vipponi nella casa del Grande Fratello Vip. La ragazza è stata travolta da un’ondata di affetto anche se in molti hanno criticato il tono della festa definendolo più un addio al nubilato che una festa di compleanno. Sofia però è ignara di quello che sta accadendo fuori la casa del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore Il Settimanale Chi ha pubblicato degli scatti in cui si vede il marito Bradford Beck in compagnia di una bella mora. Si tratta di Rosella De Pierro. Brad e la De Pierro sono stati beccati un locale al centro di Milano mentre si mostrano in perfetta sintonia. Carezze, sguardi languidi, finché non scocca un bacio appassionato tra i due. Non sappiamo se nella puntata di questa sera Alfonso Signorini affronterà l’argomento mostrando questi scatti a Sofia Giaele.

Intanto però nelle scorse ore Sofia non ha ricevuto nessun messaggio di auguri da parte del marito per il suo compleanno. Il mancato gesto ha insospettito gli utenti social che sembrano aver notato un primo segnale di crisi. Nella casa Sofia ha manifestato un interesse nei confronti di Antonino Spinalbese. E se questo distacco da parte del marito la inducesse a provarci con Spinalbese? D’altronde proprio qualche giorno confidandosi con Charlie Gnocchi, Sofia aveva dichiarato: “Se fossi stata single ci avrei provato con Antonino”. Come reagirà Sofia al fatto che il marito si frequenti con un’altra? Il loro matrimonio è davvero così libero e aperto come lei ha raccontato?

Sofia Giaele De Donà in crisi con Bradford Beck cadrà nelle braccia di Antonino Spinalbese?

Tra Sofia Giaele De Donà e Antonino Spinalbese c’è stato un forte avvicinamento. Dopo l’uscita di Ginevra Lamborghini dalla casa del Grande Fratello Vip, Antonino sembra essersi fortemente avvicinato alla concorrente più chiacchierata della Casa: Sofia Giaele De Donà. I due si continuano a lanciare frecciatine e provocazioni e anche gli altri inquilini della casa sembrano essersi accorti del feeling nonostante lei sia sposata con il marito Bradford Beck. Charlie Gnocchi infatti ha fatto notare a Sofia come tra loro ci sia una forte attrazione: “L’ho notato mentre giocavate a biliardo. Sembrava di vedere un film”, ha spiegato.

Sofia Giaele De Donà trova Antonino Spinabese un uomo interessante e ha più volte dichiarato di considerarlo il suo tipo ideale. La De Donà ha anche spiegato che se non fosse stato per il matrimonio probabilmente si sarebbe lasciata andare e che proprio per questo spesso cerca di allontanarsi un po’ e di comportarsi come se avesse il freno tirato a mano. Qualcosa però potrebbe cambiare se Alfonso Signorini decidesse di mostrale gli scatti del marito insieme ad un’altra. C’è anche però la possibilità che Sofia decida di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip proprio perché ferita e delusa dall’atteggiamento del marito. La donna potrebbe voler provare a risanare il rapporto con il marito e per questo decidere di abbandonare il reality. Che scelta farà Sofia?











