Sofia Giaele De Donà innamorata di Antonino Spinalbese? “Se non fossi sposata..”/ E fa una rivelazione choc..

Sofia Giaele De Donà invaghita di Antonino Spinalbese? “Mi sento frenata…”

Sofia Giaele De Donà si confida con Charlie gnocchi sull’attrazione nei confronti di Antonino Spinalbese. La concorrente del Grande Fratello Vip ha sempre dichiarato di essere sicura che il ragazzo avesse un interesse nei suoi confronti. A quanto pare però si tratterebbe di un interesse reciproco visto che in più occasioni Sofia ha sottolineato il fatto che Spinalbese sarebbe il suo uomo ideale. Oggi parlando con Charlie Gnocchi, Sofia Giaele De Donà ha ribadito il suo interesse: “Se non fossi stata sposata ci avrei provato con Antonino. A me lui piace come persona e per quel motivo cerco di non stargli troppo vicino”.

Charlie Gnocchi aveva intuito già dal primo giorno che tra Sofia e Antonino sarebbe potuto scattare qualcosa e fa riflettere Sofia: “Rispetto a Ginevra con cui c’è amicizia io tra te e lui vedo qualcosa di filmico, due persone che si attraggono. Antonino è un bellissimo ragazzo, fuori e dentro. Quando vi ho visti giocare a biliardo ho notato che entrambi vi siete trattenuti”. Alla richiesta di Charlie di provarci con Antonino, Sofia frena: “So che sto facendo soffrire la mia famiglia quindi cerco di pensare a loro che ci tengono molto a mio marito e non voglio far modo a loro di stare più male. Per questo preferisco stare con il freno tirato a mano”.

Qualche giorno fa nella casa del Grande Fratello Vip Sofia Giaele De Donà ha insinuato che ci fosse stato un avvicinamento con Antonino Spinalbese salvo poi ritrattare. Antonino Spinalbese era seduto a tavola vicino a Sofia e Antonella e guardando la prima le rivolge una domanda: “Sei sicura di ricordarti tutto, proprio tutto quello che è successo ieri sera?”. Antonella Fiordelisi rimane sorpresa e li fissa interdetta aspettandoci chissà quale rivelazione. Sofia risponde in un primo momento in modo affermativo e poi su insistenza della Fiordelisi ammette: “Antonino ieri sera ci ha provato con me”. Subito la voce arriva altri inquilini che vogliono saperne di più. Sofia però si affretta a rimangiarsi quello che aveva detto: “Stavo scherzando, non è vero”.

Antonino Spinalbese ribatte: “Ah beh già è una fake news? Io non confermo, né smentisco come ho sempre fatto”. Il ragazzo lascia uno spiraglio aperto facendo intendere che qualcosa potrebbe esserci stato. Non sarebbe da escludere una simpatia di Spinalbese nei confronti di Sofia anche se stando a quanto visto nelle scorse settimane sembrava che fosse nata un’intesa speciale tra lui e Ginevra Lamborghini. Ora che Ginevra è uscita dalla casa in seguito alla squalifica cambierà qualcosa? Antonino si dirigerà verso Sofia?











