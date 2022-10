Bradford Beck, flirt con Rossella Di Pierro?/ Il marito di Giaele De Donà pizzicato…

Brabford Beck pizzicato in dolce compagnia

Giaele De Donà, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, continua a raccontare i dettagli del matrimonio libero con Bradford Beck, sposato a gennaio 2022. Entrando nella casa, Giaele ha spiegato di vivere con il marito sei mesi all’anno conducendo la propria vita per gli altri sei mesi. Durante le chiacchierate con i vari concorrenti, la modella e influencer 23enne ha raccontato di accettare le avventure le marito purchè siano solo per divertimento. Allo stesso modo, anche il marito accetta quelle che potrebbero essere iìle sue avventure. Purchè non ci siano sentimenti, infatti, Giaele ha spiegato di non considerare un’avventura un tradimento.

Nella casa di Cinecittà continua così ad avvicinarsi ad Antonino Spinalbese nonostante più volte abbia chiesto di avere un segnale dal marito che, negli scorsi giorni, è stato pizzicato a Milano in dolce compagnia.

Il marito di Giaele De Donà insieme a Rossella Di Pierro

Il settimanale Chi, nel numero in edicola dal 12 ottobre, ha pubblicato un servizio dedicato al marito di Giaele De Dona. Nelle foto del magazine diretto da Alfonso Signorini, Bradford Beck si trova a Milano insieme a Rossella Di Pierro, conduttrice, organizzatrice di eventi e capitano della Nazionale modelle.

Nelle foto, i due si mostrano affiatati mentre chiacchierano e si concedono piccoli gesti d’intesa come sguardi e innocue carezze. Mentre, dunque, Giaele si gode l’avventura nella casa, il marito si concede una serata di libertà in quel di Milano con la bellissima Rossella con cui nelle foto di Chi mostra di avere feeling.

