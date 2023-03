Bradford Beck, marito di Giaele De Donà/ Messaggio per flirt con Andrea Maestrelli?

Bradford Beck: chi è il marito di Giaele De Donà

Bradford Beck è il marito di Giaele De Donà. La coppia si è sposata solo un anno fa, ma ha già trascorso sei mesi lontana. Giaele, infatti, è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2022 lo scorso settembre e, da quel giorno, non ha più visto il marito. Il nome di Bradford Beck è stato al centro delle conversazione di Giaele sin dai primi giorni di permanenza nella casa. La De Donà ha spiegato di avere un matrimonio libero: entrambi, infatti, sono liberi di uscire con altre persone purchè non ci sia un coinvolgimento emotivo. Nonostante il nome di Bradford Beck sia saltato fuori diverse volte, l’uomo non è mai andato a fare una sorpresa alla moglie.

Il motivo sarebbe legato alla sua figura professionale. Laureato in ingegneria aerospaziale, è il Ceo diUnited Aeronautical, una società che si trova North Hollywood, in California, e che si occupa della progettazione e costruzione di materiale aeronautico.

Bradford Beck, nessuna sorpresa per la moglie Giaele De Donà al Grande Fratello Vip?

Bradford Beck, finora, si è fatto vivo con la moglie attraverso dei messaggi aerei invitati durante le festività natalizie e una lettera di fuoco che ha lasciato l’amaro in bocca a Giaele De Donà. L’uomo, nella lettera, non nascondeva la propria amarezza per alcuni atteggiamenti della moglie mettendo in dubbio anche il matrimonio. Giaele è stata poi rassicurata dal padre, ma ha più volte spiegato che avrebbe preferito una sorpresa da parte del padre che, finora, non è mai arrivata.

Giaele, questa sera, è al televoto con Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli e Daniele Dal Moro. Il rischio di lasciare la casa è alto, maper lei non ci sarà nessuna sorpresa annunciata da Alfonso Signorini. Di fronte all’avvicinamento di Giaele e Andrea Maestrelli come ha annunciato Signorini, arriverà un nuovo messaggio per la vippona da parte del marito?

