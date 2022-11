Bradford Beck “non parteciperò al Grande Fratello Vip”/ “Con Giaele De Donà ci prenderemo del tempo per…”

Brad Beck si tiene lontano dal Grande Fratello Vip 2022: “Ci prenderemo del tempo per…“

Bradford Beck ha rotto il silenzio, parlando a cuore aperto della moglie Giaele De Donà in un’intervista rilasciata a Chi. L’imprenditore, in queste settimane di Grande Fratello Vip 2022, è stato spesso tirato in ballo ma non è mai realmente intervenuto sulla storia d’amore con la Vippona. Questa volta si è però sbilanciato, rivelando: “Non vedo l’ora di vedere mia moglie, ma sono abbastanza sicuro che non parteciperò allo show“.

Beck respinge dunque la possibilità di entrare nella Casa per una sorpresa alla sua Giaele: preferisce restare fuori dalle dinamiche del reality e dalle logiche televisive, attendendo la sua amata lontano dai riflettori. La sua intenzione è lasciarla affrontare liberamente il suo percorso a Cinecittà senza interferenze o condizionamenti esterni: “Abbiamo il resto delle nostre vite da trascorrere insieme, e quando il suo tempo come concorrente del Grande Fratello volgerà al termine, ci prenderemo del tempo per rilassarci insieme. È una rockstar e penso che vedermi non farebbe altro che buttarla fuori dal gioco“.

Bradford Beck: tutta la verità sulla sorpresa di compleanno a Giaele De Donà

Nel corso dell’intervista Bradford Beck fa chiarezza anche sul regalo di compleanno alla moglie Giaele De Donà al Grande Fratello Vip 2022. Si vociferava che l’imprenditore avesse in mente una sorpresa davvero eccezionale per lei, che però alla fine non si è concretizzata. Nel corso dell’intervista a Chi, svela quali dovevano essere i piani iniziali: “In origine c’era una celebrazione “unica nel suo genere” che avevo pianificato e coordinato con il GF Vip, che sarebbe stata davvero speciale e prevedeva una pioggia di rose nel giardino“.

La romantica sorpresa tuttavia non è stata pianificata, come da lui rivelato, ma ha comunque manifestato il suo amore per lei attraverso una dolcissima lettera: “È stato progettato, studiato, avevamo i permessi, ma alcune preoccupazioni dell’ultimo minuto in merito a potenziali danni alla casa o alle attrezzature di produzione, ci hanno costretto a scartare quel piano all’ultimo minuto. Così ho inviato fiori, palloncini, donato i fondi extra in beneficenza e realizzato un video speciale che riassumeva l’ultimo anno delle nostre vite. Poiché sentivo che era qualcosa di importante, le ho anche scritto una lettera, che era qualcosa che viene dal mio cuore“.











