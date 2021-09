Bradley Cooper e Lady Gaga innamorati sul set di A Star is born?/ Gossip e ammissioni

Il film A star is born, uscito nel 2018, oltre ad incantare il pubblico per la sua storia, ha scatenato un gossip andato avanti per mesi. Nel film i due protagonisti, interpretati da Lady Gaga e Bradley Cooper, si innamorano e vivono una storia tanto romantica quanto travagliata, il tutto a suon di musica. Quell’interpretazione e quanto poi accaduto successivamente all’uscita del film, ha portato ad ipotizzare la nascita di un amore vero proprio tra i due interpreti.

La gente ha iniziato a chiedersi se, effettivamente, Lady Gaga e Cooper stessero insieme. La rottura di lui con la fidanzata di allora, Irina Shayk, la performance indimenticabile con occhi sognanti agli Oscar, tutto questo ha fomentato il gossip. Tutta una ‘montatura’? A quanto pare sì. È stata proprio la cantante a rivelare la volontà di far credere al pubblico che tra loro ci fosse realmente dell’amore.

Lady Gaga e Bradley Cooper, niente storia d’amore tra i due: la verità

“Francamente, trovo la stampa molto sciocca – furono le parole in quella circostanza di Lady Gaga -. Abbiamo interpretato una storia d’amore. Per quanto mi riguarda, come interprete e attrice, ovviamente volevamo che la gente credesse che fossimo innamorati. Volevamo che le persone provassero questo amore agli Oscar. Volevamo che questo fosse trasmesso attraverso gli obiettivi delle telecamere a tutti i televisori accesi.”

Un lavoro che ha richiesto loro giorni e giorni di prove e che, in effetti, ha ottenuto il risultato sperato. Una delusione, tuttavia, per i tantissimi telespettatori che hanno sognato in quei mesi e che, ancora oggi, rivedendo le scene di A star is born, spera che quell’amore possa un giorno o l’altro sbocciare.

