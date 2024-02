Brando, bacio con Beatriz e Raffaella a Uomini e Donne/ Poi in studio le lacrime della Scuotto

Brando e l’esterna con Beatriz

Esterna con Beatriz e Raffaella per Brando nella puntata di Uomini e Donne del 23 febbraio 2024. Dopo aver chiamato Brando al centro dello studio, Maria De Filippi invita Tina Cipollari a non commentare e a guardare tutto restando in silenzio permettendo a Brando di poter vivere tutto con più serenità evitando, così, di discutere nuovamente con Beatriz come accaduto nelle scorse puntate. Brando si accomoda così al centro dello studio per rivivere l’esterna con Beatriz che mostra il suo lato più dolce. Tra i due non mancano baci e abbracci e in studio il tronista spiega di aver rivisto finalmente la Beatriz che gli piace.

“Finalmente l’ho rivista come mi piace vederla. Sono contento e sono altrettanto spaventato perché da un momento all’altro potrebbe non essere più così”, ammette il tronista. “Non è che io la mattina mi sveglio e sono un’altra persona. Le mie sono reazioni“, ribatte Beatriz. “Se dovessi sceglierla, prenderai Beatriz con il suo carattere. Non ti aspettare di avere un soprammobile in casa”, dice Maria De Filippi.

Brando e l’esterna con Raffaella

Per smorzare la tensione in studio prima del filmato dell’esterna tra Brando e Raffaella, Maria De Filippi invita Beatriz a ballare “Sinceramente” di Annalisa. Guidati da Gianni Sperti, in studio, tutti si scatenano sulle note di Annalisa per poi lasciare spazio al filmato dell’esterna con Raffaella. “Non voglio che pensi che ti stia tenendo parcheggiata lì per avere le idee chiare su di lei. E’ una situazione che riguarda anche te”, spiega Brando in esterna. “Se non me lo dici non posso saperlo”, risponde Raffaella che poi decide di leggere una lettera a Brando raccontandosi senza filtri e svelando anche una parte del suo passato in cui faceva fatica ad accettarsi.

Raffaella, in studio, ammette di essersi emozionata nel rivedersi. “So che può sembrare strano il fatto che io non abbia reazioni. Nel passato, io ho messo la mia famiglia davanti a me e lo stesso ho fatto con te perché ci tengo”, spiega la corteggiatrice. “Non sto giocando con lui. Mi sento una persona diversa da quando sto con lui. Io da sola sto benissimo e la persona che vorrei accanto dev’essere un valore aggiunto e io oggi lui lo vedo come un valore aggiunto“, conclude.











