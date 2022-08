Brando De Sica, il figlio di Christian De Sica/ “Se un giorno avessi un figlio e…”

Chi è Brando De Sica? La carriera e il rapporto con il padre Christian: “Non si è amici dei figli…”

Brando De Sica è il figlio del noto attore Christian De Sica e di Silvia Verdone. Classe 1983, ha deciso di seguire le orme dei genitori e intraprendere la carriera cinematografica. Brando non ha mai approfittato della fama della sua famiglia per iniziare a lavorare come attore e regista, si è formato in America e completati gli studi ha affiancato in Italia il regista Matteo Garrone per il film “Il racconto”. Tra i film in cui ha lavorato troviamo: “Parlami di me” e “Amici come prima”, in oltre Brando ha preso parte a video musicali e cortometraggi.

Attualmente il giovane regista sta girando le riprese del suo nuovo film: “Mimì il principe delle tenebre” a Brusciano e il sindaco della città ne è molto felice. In alcune interviste all’interno dello studio di Verissimo, il padre Christian aveva parlato del loro rapport: “E’ una stupidaggine della nostra generazione. Non si è amici dei figli perché i figli hanno bisogno di genitori. Fortunatamente non ho mai dato schiaffi né li ho mai presi. Ho sempre cercato di farli ragionare, ma sono entrambi intelligenti”. Christian comunque ama molto il figlio ed è spesso al suo fianco nonostante Brando abbia deciso di inseguire il suo sogno utilizzando solo le proprie forze.

Brando De Sica, l’amore per la musica e per i film horror

Se della vita sentimentale di Brando De Sica non si sa molto, sappiamo invece che il giovane regista ama molto la musica, proprio come il padre. Lui, la sorella Maria Rosa e il padre avevano duettato insieme proprio nel programma di Rai 1: “Una serata tra amici”

e Maria Rosa, durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni aveva raccontato che la loro passione per la musica era nata proprio grazie al padre che quando tornava a casa cantava sempre per rilassarsi.

Brando e il padre oltre ad avere un legame molto stretto, hanno anche un rapporto di pura stima reciproca. Christian durante un’intervista televisiva aveva dichiarato: “Il talento salta sempre una generazione, io sono sempre stato il figlio di Vittorio De Sica e adesso sono il padre di Brando De Sica”. Le sue dichiarazioni hanno molto commosso il figlio, che in un videomessaggio aveva parlato di lui come un padre molto presente e che durante l’infanzia gli faceva guardare molti film horror scatenando l’ira della madre ma facendo nascere in lui una grande passione per il cinema. Brando aveva dichiarato: “Se un giorno avessi un figlio e volesse fare cinema, proprio come si dice per una pasticceria, io direi: “qui si fa cinema dal 1901″ è tradizione”.

