Brando e Maria Rosa, figli Christian De Sica/ Lui: “sono entrambi intelligenti”

Brando e Maria Rosa De Sica sono i figli di Christian De Sica nati dall’amore con Silvia Verdone. Figli d’arte, i due sono l’orgoglio di mamma e papà. In diverse occasioni l’attore e showman, figlio d’arte del grandissimo Vittorio De Sica, ha speso parole di grande amore, stima ed affetto per i figli a cui è legatissimo. Eppure c’è un enorme dispiacere che De Sica ha verso i figli e che ha raccontato nel salotto di Verissimo: “l’unica cosa che mi dispiace è che i miei figli Brando e Maria Rosa non abbiano conosciuto mio padre. Ma io cerco di tramandare qualcosa”. Non solo, l’attore ha poi smentito la cosa che i genitori debbano per forza di cosa diventare amici e complici dei figli: “questa è una stupidaggine della nostra generazione. Non si è amici dei figli, perché i figli hanno bisogno di genitori”.

Non solo, De Sica ha poi raccontato alcuni aneddoti legati all’educazione dei suo figli rivelando: “non ho mai dato schiaffi né li ho mai presi. Ho sempre cercato di farli ragionare, ma sono entrambi intelligenti”.

Chi sono Brando e Maria Rosa De Sica, i figli di Christian De Sica

Ma chi sono Brando e Maria Rosa De Sica, i figli di Christian De Sica? Nati dall’amore con Silvia Verdone, sorella di Carlo, Brando è il primogenito Brando nato nel 1983 seguito nel 1987 dalla piccola di casa De Sica, Maria Rosa. Entrambi hanno seguito le orme del padre lavorando nel mondo del cinema e dello spettacolo nonostante un cognome così importante. Brando all’età di 20 anni ha lasciato l’Italia e si è trasferito in California dove si è laureato in Arte e Cinema presso l’Univerity of Southern California. Il debutto davanti alla cinepresa è stato proprio accanto al papà e all’attore Massimo Boldi nel film Anni 90 – Parte II. Proprio Brando, durante un’intervista, ha raccontato di non aver mai utilizzato il nome d’arte per dei favoritismi: “mio padre e mia madre sono due persone meravigliose, ho uno zio straordinario come Carlo Verdone, per non parlare di mio nonno Vittorio… Sono però convinto che, per lavorare nel mondo della regia, sia molto importante guadagnarsi da solo, con le proprie gambe, la stima e il rispetto degli altri, senza scorciatoie”.

Anche la figlia Maria Rosa De Sica lavora nel mondo dello spettacolo, anche se ha evitato il cinema. Intervistata dal Corriera della Sera ha rivelato “attrice non avrei mai potuto, sono timida, riservata… da ragazzina mio fratello Brando, fissato col cinema, girava dei video e mi costringeva a dire delle battute. Io mi sbagliavo, mi arrabbiavo, non ero capace e a volte piangevo. Anche mio padre provò a consigliarmi la strada della recitazione: è ovvio che, se nasci in una famiglia di questo genere il cinema fa parte di te. Invece ho scelto un altro percorso, studiando scenografia e costume. Poi ho iniziato, per caso, a creare per la moda”.

