Brando Ephrikian ha tradito Raffaella Scuotto? I due si sono lasciati? L’ex tronista di Uomini e Donne replica al gossip

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto tornano nel mirino del gossip. La coppia nata a Uomini e Donne è spesso al centro di indiscrezioni e rumor che li vorrebbero separati o, comunque, in profonda crisi. Nelle ultime settimane, si è infatti parlato di una loto rottura dopo alcune segnalazioni arrivate all’esperta di gossip Deianira Marzano, secondo le quali Brando sarebbe stato avvistato insieme ad altre ragazze.

Stanco di queste voci sul suo conto, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un video nel quale risponde al gossip e fa chiarezza sul suo rapporto con Raffaella Scuotto. “Illazione, deduzione, fantasia, ipotesi, fiaba, sono tutti aggettivi che rappresentano le accuse che in questi giorni e nei giorni passati sono state fatte nei miei confronti.” ha esordito Brando nel video.

Brando Ephrikian ai follower: “Non fatevi manipolare da chi guadagna facendo gossip!”

L’ex tronista ha poi continuato: “Ho sempre deciso di non rispondere, perché fidatevi meglio così, evito di diventare brutto e cattivo. Gettare benzina sul fuoco sulla base di fantasie la trovo una cosa non in linea con la mia persona.” L’ultimo appello del suo video è andato ai follower, che non devono credere per forza alle parole diffuse da chi fa gossip sui social: “Cercate anche di non dare la possibilità a gente, che di lavoro fa ‘gossip’ e spettegola, di manipolarvi convincendovi su fatti infondati… perché è così che loro guadagnano!” è stata la risposta dura di Brando Ephrikian, che sembra dunque allontanare definitivamente le voci di una possibile crisi o rottura con la sua fidanzata Raffaella Scuotto.