Raffaella Scuotto e la segnalazione su Brando Ephrikian

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si sono conosciuti nella scorsa stagione di Uomini e Donne e, dopo mesi di corteggiamento, hanno lasciato insieme il programma e, ancora oggi, sono felicemente fidanzati. La coppia, pur non vivendo ancora insieme, è molto serena e innamorata, ma negli scorsi giorni, è arrivata una pesante segnalazione su Brando che ha sconvolto i fan. Dopo aver scelto il silenzio, Raffaella ha poi deciso di prendere posizione lasciandosi andare ad un amaro sfogo sui social.

Raffaella, molto innamorata di Brando, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato un post in cui difende duramente il fidanzato smentendo tutte le voci di un presunto tradimento.

Le parole di Raffaella Scuotto su Brando Ephrikian

“Non mi interessa smentire le voci che circolano a causa di qualcuno (e non parlo di chi le diffonde ma di chi fa di tuto pur di farle arrivare a questi ultimi) che ha come solo scopo quello di denigrare, offendere e mettere in cattiva luce il proprio obiettivo. Non ho bisogno certamente di voi per sapere dove e con chi il mio fidanzato si trovi, dato che lo so sempre in tempo reale. Però una cosa voglio dirla, io che conosco il mio fidanzato. Brando Ephrikian è un ragazzo giovane, che prima di avere me nella propria vita, aveva una vita SUA ed è giusto e normale che continui a coltivarla”: comincia così il duro sfogo di Raffaella Scuotto.

“E’ normale che abbia le proprie amicizie, uomo e donna che siano e non è assolutamente normale che qualsiasi essere di sesso opposto venga visto come un plus nella nostra relazione. Non capisco come si possa credere di conoscere bene una persona e prendersi le libertà di puntargli contro il dito. Sono veramente inorridita dai messaggi di chi vorrebbe darmi lezioni di vita, consigli, pareri e vorrebbe farmi da cupido impostando i miei rapporti interpersonali a proprio piacimento, credendo di sapere come sia la mia vita e la mia relazione. Io ringrazierò a vita tutte le persone che mi supportano e mi affiancano in questo viaggio. Ma per favore, alcuni di voi dovrebbero contare più di una volta prima di sputare”, conclude l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

