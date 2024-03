Brando lascia lo studio di Uomini e Donne/ Duro sfogo contro Beatriz, poi raggiunge Raffaella

Brando deluso a Uomini e Donne

Brando si lascia andare ad un duro sfogo contro Beatriz nel corso della puntata di Uomini e Donne dell’11 marzo 2024. Il tronista che non ha ancora scelto tra Raffaella e Beatriz, seduto sul trono, ammette di essere infastidito dall’atteggiamento di Beatriz che, nella scorsa puntata, aveva ammesso di non voler “un soprammobile accanto” aggiungendo di volere un ragazzo con un carattere forte come il suo.

Parole dure che hanno portato Brando a riflettere sugli atteggiamenti di Beatriz contro cui punta il dito ammettendo di essere stando di dover assistere ai continui attacchi di Beatriz che, invece, ribadisce di essere stanca di doverlo dividere con Raffaella Scuotto.

Brando, le parole contro Beatriz e il gesto per Raffaella

Brando chiede così la parola a Maria De Filippi. “Volevo dire a Bea, alla tuttologa, che se fossi in te mi farei un bell’esame di coscienza perché per la mia età non ho vissuto tante storie serie e quindi sicuramente non sono esperto e ho le fette di prosciutto sugli occhi però questo tuo modo di fare, questa cattiveria che hai nei miei confronti, mi stanno aiutando a far scendere le fette di prosciutto dagli occhi”, sbotta Brando.

“Accetto il consiglio, grazie ma ci sono tanti tuoi atteggiamenti che mi stanno sul caz*o”, dice Beatriz. “Mi stanno dicendo che Raffaella è uscita perché stava piangendo a causa di quello che le hai detto durante il ballo“, interviene Maria De Filippi. “Le ho detto che mi piacerebbe che mi arrivasse un segnale lampante perché ho voglia di uscire da qui con qualcuno. Detto questo vado da lei”, dice Brando lasciando lo studio senza più rientrare.











