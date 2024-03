Brando, lite con Raffaella e Beatriz a Uomini e Donne/ “Se dovessi essere la scelta sarei un no”

Brando, esterna con Raffaella e Beatriz a Uomini e Donne

Puntata particolare quella di Uomini e Donne del 6 marzo 2024 per Brando. Il tronista si accomoda al centro dello studio e Maria De Filippi parte dall’esterna con Raffaella. La corteggiatrice lo accusa di prenderla in giro e di tenerla ancora in trasmissione solo perché ha bisogno di avere altre certezze per scegliere Beatriz. “Mi stai prendendo in giro. Mi tieni lì solo per scegliere Beatriz. Hai fatto tantissime esterne con lei dimostrandole tanto mentre per me fai qualcosa solo quando te lo chiedo“, sbotta Raffaella andando via. In studio, lo scontro continua con Raffaella che ribadisce la propria posizione. “Ad oggi potrei essere un no”, dice la corteggiatrice sicura che, qualora dovesse essere la scelta, sarebbe solo una scelta razionale e non di cuore.

Maria De Filippi passa così all’esterna con Beatriz. Tra i due non mancano momenti dolci e teneri e il tutto si conclude con un bacio. In esterna, però, Beatriz accusa Raffaella e Tina Cipollari di parlare male di lei. In studio, l’opinionista e la corteggiatrice replicano e Brando prova a far ragionare Raffaella.

Beatriz e Raffaella contro Brando

Beatriz, sentendosi ignorata da Brando, torna al proprio posto e lo stesso fa Raffaella. Brando, così, lascia il centro dello studio e raggiunge Beatriz per parlare dell’esterna. Poi chiede a Raffaella di ballare ma la corteggiatrice rifiuta. Il tronista si siede accanto a lei e Beatriz si lascia andare ad una rivelazione. “L’altra volta hai detto che andavi da lei solo perché stava piangendo”, dice Beatriz ma Brando nega.

Entrambe le ragazze, poi, scelgono di ballare con due cavalieri del trono over: Raffaella sceglie Mario e Beatriz balla con Alessandro. “Potrei essere geloso di Mario (non il corteggiatore di Ida Platano, ndr)“, commenta Brando. Maria De Filippi, poi, lo invita a chiudere il discorso.

