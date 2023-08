Brando tronista di Uomini e Donne è fidanzato?/ Nuova segnalazione e foto: cosa sta accadendo

Brando tronista di Uomini e Donne è veramente già fidanzato? Nuove segnalazioni

Il percorso dei nuovi tronisti di Uomini e Donne è appena iniziato eppure c’è già chi rischia il posto. Quando il video di presentazione di Brando è stato pubblicato sui canali ufficiali del programma, i fan hanno immediatamente iniziato a cercare maggiori informazioni sul ragazzo. È in questo modo che sono partite segnalazioni secondo le quali il tronista sarebbe già fidanzato con una tale Alice.

La presunta fidanzata, nelle ore successive, ha però tenuto a smentire le supposizioni sulla sua relazione con Brando: ”Ci tengo a precisare e chiarire la situazione. Io e Brando abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto di amicizia, niente di più. Condividere un alloggio e convivere per motivi di lavoro non significa essere fidanzati”.

Brando di Uomini e Donne e Alessia ‘incastrati’ da una foto?

Questo però non è bastato a placare le accuse, alimentate da nuove segnalazioni. Ecco, infatti, quanto sarebbe arrivato in direct a Very Inutil People: “Da circa due anni convivono a Quinto di Treviso a casa di lei. Hanno anche un cagnolino di nome Blu. Era su tutte le loro storie prima che le togliessero.” A corredo della segnalazione anche una foto in cui il nuovo tronista Brando tiene tra le braccia questo cagnolino insieme alla presunta fidanzata Alessia. Tanti, dunque, gli indizi che sembrerebbero sconfessare le parole della ragazza. Non c’è però ancora nessuna prova che confermi che i due stiano insieme ancora oggi. Di certo Brando sarà chiamato a fare chiarezza nello studio di Uomini e Donne.

