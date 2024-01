BRANDO, UOMINI E DONNE/ Rifiuta Beatriz: “Un bacio non risolve le cose”

Brando rifiuta di baciare Beatriz

Brando, in esterna con Beatriz, prova a risolvere le ultime incomprensioni con la corteggiatrice. Il tronista di Uomini e Donne spiega di essere infastidito dall’atteggiamento di Beatriz che, nella scorsa puntata, ha anche rifiutato di ballare al punto da aver deciso di non baciarla. “Non hai voluto baciarla?”, chiede Maria De Filippi nel corso della puntata di Uomini e Donne del 16 gennaio. “No, un bacio non risolve niente. Quando ci sono dei problemi, prima si devono sistemare le cose“, puntualizza il tronista. Giunta in studio, Beatriz spiega di non esserci rimasta male dalla scelta di Brando di non baciarla.

Esterna diversa, invece, quella di Brando e Raffaella. In montagna, i due hanno vissuto dei bei momenti che si sono conclusi anche con un bacio confermando il bel feeling che c’è tra i due (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Brando tra Beatriz e Raffaella

La scelta di Brando a Uomini e Donne è ancora lontana e, nella puntata del 16 gennaio, il tronista torna al centro dello studio per un nuovo confronto con le sue corteggiatrici, Beatriz e Raffaella. Se per Beatriz, il tronista ha provato un interesse immediato, con Raffaella, invece, tutto è nato molto lentamente. Più volte, infatti, Brando ha spiegato che, inizialmente, avrebbe voluto eliminare Raffaella non vedendo in lei il suo prototipo di donna. Conoscendola, però, si è sempre più legato a lei cominciando a provare delle emozioni inaspettate. Con Beatriz e Raffaella sta portando avanti un percorso importante e la scelta è ancora molto lontana.

Nella puntata di Uomini e Donne del 16 gennaio, Brando affronta prima di tutto Beatriz con cui ha fatto un’esterna durante la quale si è mostrato infastidito al punto da aver rifiutato anche di baciarla.

Brando sempre più vicino a Raffaella

Totalmente diversa è stata l’esterna con Raffaella. I due si sono visti sulla neve lasciandosi andare a dolci emozioni. Con Raffaella, Brando è apparso a proprio agio, sereno e rilassato e in compagnia della corteggiatrice si è lasciato totalmente andare baciandola con passione.

Due esterne totalmente diverse che mettono Brando di fronte ad una scelta molto difficile: da una parte Beatriz che, con il suo atteggiamento, non convince Tina Cipollari che non si fida di lei e dall’altra Raffaella che sta correggendo anche alcuni suoi lati caratteriali per conquistarlo.

