Brando, Uomini e Donne/ Nuova esterna con Beatriz? La corteggiatrice…

Brando e la conoscenza con Beatriz

Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 29 settembre, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio dovrebbero accomodarsi al centro dello studio i due tronisti. Se Cristian Forti ha scelto di non uscire più, almeno per il momento, con Beatriz che, pur avendo espresso una preferenza per Brando non è riuscita a dichiararsi ufficialmente, ha portato in esterna Virginia, non si sa con chi abbia fatto l’esterna Brando.

Il tronista è stato il primo ad uscire con Beatriz e a restare colpito dalla storia personale della corteggiatrice, ma esattamente come Cristian, non vorrebbe uscire con una ragazza che sta conoscendo sia lui che Cristian. Nel corso della nuova puntata, dunque, Brando ha scelto di non portarla in esterna?

Brando e il bacio con Beatriz

In attesa di scoprire se Brando abbia portato in esterna Beatriz nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, Lorenzo Pugnaloni, svelando le anticipazioni dell’ultima registrazione del dating show di canale 5, ha svelato che la conoscenza tra il tronista e Beatriz non solo continuerà, ma porterà anche ad un risvolto importante.

Tra Brando e Beatriz, infatti, arriverà il fatidico bacio e sarà il primo della nuova stagione del trono classico. Dopo il bacio, Beatriz chiuderà definitivamente le porte a Cristian dichiarandosi esclusivamente per Brando?

