Brando, Uomini e Donne/ Sorpresa a Beatriz: Raffaella piange dietro le quinte

Brando, sorpresa per Beatriz a Uomini e Donne

Brando al centro dello studio nel corso della puntata di Uomini e Donne del 28 febbraio. Maria De Filippi apre la puntata chiamando al centro dello studio Brando e mandando in onda l’esterna con Beatriz. Il tronista ha raggiunto la corteggiatrice a Milano, la città in cui vive, facendole una sorpresa. Tra i due procede tutto a gonfie vele e in studio Brando spiega di aver rivisto la Beatriz che ama mentre la corteggiatrice ha detto di essersi goduta l’esterna.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 28 febbraio 2024: Raffaella piange per Brando

Durante il confronto in studio tra Brando e Beatriz, Maria De Filippi svela che Raffaella, dietro le quinte, ha pianto guardando l’esterna. Il tronista, così, prima di vedere l’esterna con Raffaella, decide di farla entrare per poterle parlare e rassicurare.

Le lacrime di Raffaella per Brando

“Non vorrei piangere, ma dopo cinque mesi non è facile. Dopo cinque mesi lo sai chi è la tua scelta“, dice Raffaella in lacrime in studio. “Ognuno ha i propri tempi. Mi dispiace vederti così ma sono anche contento da una parte perché provi questo”, ribatte Brando. Maria De Filippi, poi, manda in onda l’esterna in cui i due vivono un bel momento d’intimità con Raffaella che confessa di pensare molto a lui, di non dormire, di rivedere tutti i loro momenti per capire se il sentimento lo prova da sola e di vederlo come un valore aggiunto della propria vita.

Ida Platano, bacio con Pierpaolo a Uomini e Donne/ Mario Cusitore lascia lo studio

In studio, Gianni ammette di aver gradito più l’esterna di Raffaella e chiede il motivo delle lacrime. “Mi infastidisce vederlo star bene con un’altra persona”, risponde Raffaella che poi discute anche con Beatriz prima di ballare con il tronista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA