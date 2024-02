Scelta Brando a Uomini e Donne: data incerta/ Rischio no per il tronista: Beatriz e Raffaella stanche

Scelta Brando a Uomini e Donne: ancora nessuna data

Brando torna in studio nella registrazione di Uomini e Donne del 27 febbraio 2024 insieme ad Ida Platano e agli altri protagonisti del trono over ma probabilmente non ci sarà nessuna scelta. Al termine della registrazione del 26 febbraio 2024, Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato tutte le anticipazioni facendo intuire come il momento della scelta non ci sarà neanche nella registrazione odierna. Brando, infatti, non solo non ha svelato la data della probabile scelta, ma non ha accennato alle ultime esterne con Beatriz e Raffaella.

Nonostante sia sul trono da settembre, il tronista ha spiegato di avere ancora dei dubbi sia su Beatriz che su Raffaella. Per entrambe prova un forte interesse ma non nasconde di aver paura di alcuni lati caratteriali di entrambe al punto da voler cancellare ogni timore prima di fare la propria scelta.

Scelta Brando: rischio no per il tronista di Uomini e Donne

Il percorso di Brando con Beatriz e Raffaella è stato molto simile a quello delle montagne russe. Sia con Beatriz che con Raffaella ci sono state discussioni e incomprensioni anche se il percorso più altalenante è quello che ha avuto soprattutto con Beatriz. Motivo per il quale Raffaella è convinta che Brando stia rinviando la scelta per poter cancellare le paure che ha su Beatriz e sceglierla. La Scuotto, da diverse settimane, ribadisce di sentirsi una seconda scelta al punto da aver annunciato un probabile no qualora, a sorpresa, dovesse essere lei la scelta.

Anche Beatriz non nasconde i propri malumori non solo per il rinvio della scelta, ma anche per le attenzioni che, secondo il suo punto di vista, ha riservato a Raffaella e non a lei. Il rischio no per Brando, dunque, è davvero alto ma il web è sicuro che, nonostanmte tutto, arriverà il sì da parte di entrambe.











