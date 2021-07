Brandt al Milan?/ Calciomercato news, il tedesco piace anche alla Lazio

CALCIOMERCATO NEWS, IPOTESI BRANDT AL MILAN

A Milanello il tecnico Pioli avrebbe bisogno di nuova qualità da aggiungere alla propria trequarti tramite questa sessione di calciomercato estivo e per questo non si possono non tenere in considerazioni le voci riguardanti il possibile trasferimento di Julian Brandt al Milan. Venticinquenne tedesco di proprietà del Borussia Dortmund, Brandt è reduce da una stagione trascorsa come rincalzo di lusso ed il suo desiderio sarebbe quello di trovare maggior spazio da titolare con i gialloneri. Aspettando di ricevere garanzie in questo senso da parte del nuovo allenatore Marco Rose, come spiegato da calciomercato.com, Brandt sarebbe stato individuato dai rossoneri come il sostituto ideale per rimpiazzare il turco Hakan Calhanoglu che ha firmato invece a parametro zero con i cugini dell’Inter a inizio luglio. Nell’elenco dei profili seguiti da Maldini e Massara figurano anche altri nomi come quelli di Isco del Real Madrid o di Hakim Ziyech del Chelsea.

Calciomercato Milan/ Ilicic e Bakayoko, prestito per entrambi ma solo ad agosto

CALCIOMERCATO NEWS, OCCHIO ALLA CONCORRENZA DELLA LAZIO

Le chances di vedere Brandt al Milan da qui alla fine di agosto potrebbero crescere dunque nei prossimi giorni. I rossoneri non sono però gli unici ad aver pensato al trequartista tedesco per potenziare la propria rosa. Sulle tracce di Brandt si segnala infatti anche la presenza della Lazio da alcune settimane con il direttore sportivo Tare che si sarebbe già fatto avanti con il Borussia Dortmund con una prima offerta.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Milan/ Duello con l'Inter per il giovane DwomohKvaratskhelia al Milan?/ Calciomercato news, i rossoneri trattano per il georgiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA