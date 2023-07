Brasile: morto 14enne di Udine per morso di una zanzara/ Le dinamiche ancora da chiarire

Una normale vacanza in Brasile, organizzata per visitare i parenti della madre, si è rivelata un incubo per Matteo Chieu e per la sua famiglia, piuttosto nota nell’udinese. Il 14 enne, originario di Udine, è infatti morto in seguito alla puntura di una zanzara che avrebbe aggravato le sue condizioni dopo alcune ore. Dopo l’immediato ricovero in ospedale non ci sarebbe stato nulla da fare per il giovane di Udine. Il padre, che era rimasto in Italia per lavorare, è immediatamente partito per il Brasile per stringersi nell cordoglio con la moglie.

La strana morte del 14enne di Udine in Brasile: le dinamiche da chiarire

Per Matteo Chieu era il secondo anno consecutivo di vacanza in Brasile, organizzata dalla madre per visitare il suo paese d’origine e trascorrere un po’ di tempo con i parenti dal lato della madre. Il 14enne di Udine aveva da poco concluso il primo anno del liceo scientifico, partendo per la località sudamericana a metà giugno, solamente in compagnia della madre. Il padre Roberto, invece, noto commerciante di Tolmezzo, li avrebbe raggiunti in un secondo momento, probabilmente per la chiusura estiva del negozio.

Tuttavia, durante la permanenza in Brasile, il 14enne di Udine è stato punto da una zanzara, senza manifestare alcun particolare sintomo nelle giornate immediatamente successive. Tuttavia, avrebbe iniziato a sviluppare tutta una serie di particolari sintomi che ha portato la madre, Denise Farias, a portarlo in un ospedale locale. Le condizioni del ragazzo, però, si sono aggravate rapidamente, senza che nessun medico trovasse alcuna cura utile al suo particolare caso. Il 14enne di Udine è morto ieri, venerdì 28 luglio, durante la sua vacanza con la madre in Brasile. Rimangono, tutt’ora, ignote le effettive cause del decesso di Matteo Chieu, mentre la madre tramite i social ha informato che il funerale si terrà nella giornata di domani, tra le 10 e le 16, e seguirà poi la cremazione del giovane.

