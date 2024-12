Ha picchiato la fidanzata a colpi di bastone, arrivando a causarle la frattura scomposta di un braccio: questo il motivo per il quale Er Brasiliano è stato arrestato. Deve rispondere dell’accusa di lesioni personali gravi. La fidanzata dell’imprenditore e influencer è finita in ospedale con 30 giorni di prognosi, ma solo dopo l’intervento dei genitori e della donna si è convinta a denunciarlo.

SCUOLA/ Liceo Virgilio, una contro-occupazione di chi vuole studiare sfida la minoranza “tiranna”

Stando a quanto riportato dal Corriere, già un mese fa era stata ricoverata in un altro ospedale dopo essere stata aggredita con un bastone, però aveva riferito ai familiari di essere stata vittima di una caduta accidentale. L’ultima aggressione risale al 23 novembre e sarebbe avvenuta a casa del Brasiliano.

Dalla sua ricostruzione è emerso che lei era stata a teatro, mentre lui era andato a una festa. Una volta tornati a casa, il 45enne e la fidanzata, venti anni più giovane di lui, avrebbero cominciato a fare uso di cocaina e a bere birra, poi la situazione è degenerata. Sotto l’effetto di alcol e droga, Minnocci ha accusato la fidanzata di averlo tradito e di furti.

Santa Messa Rai 1, oggi 1 dicembre 2024/ Diretta video streaming Basilica “Aracoeli” Roma: inizia l'Avvento

“BRASILIANO” DENUNCIATO DALLA FIDANZATA

Dalle urla si è passati, secondo la ricostruzione fornita e riportata dal Corriere, all’aggressione fisica, con il Brasiliano che ha colpito la fidanzata a colpi di bastone mentre lei era sul divano. La giovane ha raccontato che quando Massimiliano Minnocci ha consumato cocaina e ci ha abbinato anche l’alcol ha cominciato ad accusarla di prenderlo in giro, di sottrargli denaro ed è diventato aggressivo.

Dalla voce alta è passato agli insulti, accusandola di essere “bugiarda e infame“, poi l’ha spintonata e impugnando un bastone l’ha colpita sul braccio destro. Il giorno successivo il Brasiliano avrebbe contattato telefonicamente la famiglia per scusarsi, ma ora la ragazza teme reazioni. Nell’abitazione dell’influencer romano, comunque, sono stati recuperati tre cellulari: in uno di questi ci sarebbe il filmato di un rapporto sessuale violento che sarebbe stato inviato dall’uomo alla nonna della fidanzata.

Francesco Totti indagato per omessa dichiarazione dei redditi/ "Verso archiviazione, ha già saldato debito"

I PRECEDENTI DEL BRASILIANO

Il gip che ha firmato l’ordinanza per l’arresto del Brasiliano ha spiegato che il provvedimento è necessario a causa della “oggettiva gravità del fatto” e in virtù di “un elevato rischio di recidiva specifica“. Il giudice ha escluso i domiciliari visto che la personalità di Massimiliano Minnocci è “già delineata” e ha fatto riferimento a esperienze precedenti e benefici che gli erano stati concessi e che “non hanno esercitato alcuna efficacia deterrente“. Viene citato anche il certificato del casellario giudiziale dal gip per segnalare che il Brasiliano ha già ottenuto due volte la sospensione della pena ed è stato sottoposto dal tribunale di Roma alla messa alla prova.