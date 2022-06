Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 15 giugno: Bulent ha avvelenato Suhan?

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti: Cesur ritrova Tahsin dopo l’improvvisa fuga

Le precedenti puntate di Brave and Beautiful hanno visto il matrimonio di Cesur e Suhan fallire: la donna è infatti svenuta all’altare ed è stata portata d’urgenza in ospedale. Il protagonista, in preda alla rabbia, corre a casa di Tahsin vedendo in lui il principale responsabile del malessere della figlia: crede infatti che, prima delle nozze, i due abbiano avuto un duro litigio. Dopo lo scontro con Cesur, Tahsin fa perdere le sue tracce e tutta la comunità si mobilita alla sua ricerca: alla fine a ritrovarlo, infreddolito e seduto su una scogliera, è proprio Cesur che lo riporta a casa.

Intanto è mistero su quanto accaduto a Suhan: un problema di salute così grave ed improvviso non può non avere una spiegazione. Ed è da una telefonata che la protagonista scopre che nel suo sangue era presente un elevato tasso di sostanze nocive: qualcuno l’ha avvelenata e i principali sospetti ricadono su Bulent. Era lui infatti ad aver offerto dell’acqua alla ragazza, a casa di Tahsin, pochi istanti prima della cerimonia. Intanto la notizia della morte di Riza, imbarcatosi su una nave poi andata a fuoco, sconvolge i protagonisti: i notiziari ne parlano, Serhat conferma, ma Cesur non è del tutto convinto.

Brave and Beautiful, anticipazioni puntata 15 giugno: Mihriban eletta sindaco di Korludag

Secondo le anticipazioni di Brave and Beautiful di oggi, mercoledì 15 giugno, i sospetti sull’avvelenamento di Suhan si concentrano tutti su Bulent. Immediatamente convocato in procura per un interrogatorio, confessa di essere stato rapito da Riza per compiere il crimine, ma di essersi tirato indietro all’ultimo momento. Riza aveva infatti costretto Bulent, Cahide e Hulya ad intervenire per mettere in crisi il matrimonio tra Cesur e Suhan e, dunque, aveva imposto ad uno di loro di avvelenare la ragazza inserendo sostanze nocive nell’acqua.

Intanto è un giorno di festa per Korludag, che ha eletto la sua nuova sindaca: Mihriban. La donna ha deciso di candidarsi al termine di una lunga serie di dubbi e tormenti, colpa soprattutto del figlio Bulent. Per festeggiare il grande evento che ha coinvolto tutto il paese, Tahsin propone di organizzare una festa nella sua tenuta, seppur ancora smemorato e in fase di riabilitazione dopo l’aggressione subita.











