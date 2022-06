Brave and Beautiful, anticipazioni puntata 17 giugno 2022/ Cahide in arresto ma…

Brave and Beautiful, anticipazioni puntata 17 giugno 2022: Cahide viene arrestata!

Oggi andrà in onda alle 16.45 su Canale 5 un nuovo episodio della soap turca Brave and Beautiful. Chi ha tentato di uccidere Suhan? Le indagini proseguiranno e ci saranno dei colpi di scena inaspettati. Il commissario Behzat troverà infatti una fiala di veleno nella borsa di Cahide. La donna verrà sbattuta in prigione. La polizia aveva inizialmente fermato Bulent. Dopo che la giovane si era sentita male sull’altare, Bulent aveva gettato una fiala nella spazzatura. Intanto Aydinbas continuava a dichiararsi innocente. Riza aveva tentato di costringerlo ad avvelenare la Korludag rapendolo, ma lui, alla fine, benché avesse dato la sua parola all’ex galeotto, aveva cambiato idea. In seguito al tentato avvelenamento, Suhan è finita in ospedale e ha rischiato di perdere il bambino che porta in grembo. Dopo aver scoperto che nel suo sangue c’erano tracce di una sostanza nociva, si è iniziato ad indagare e sono emerse delle scottanti verità.

Il procuratore ha iniziato ad interrogare Hikmet. Nel corso dell’interrogatorio l’uomo ha confessato che il suo capo aveva sequestrato ben tre persone per obbligarle a contaminare l’acqua che la Korludag avrebbe bevuto poco prima di sposare Cesur: Bulent, Hulya e Cahide. il commissario Behzat perquisisce la borsa della moglie di Korhan, al cui interno trova proprio una delle fiale incriminate. Cahide si difende sostenendo di non avere nulla a che fare con la vicenda ma non gli credono. La donna viene condotta in carcere.

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti: Bulent sospettato del tentato omicidio di Suhan

Nell’episodio andato in onda ieri della soap Brave and Beautiful, continuano gli interrogatori per capire chi abbia avvelenato Suhan. Bulent è uno dei sospettati. Lui giura di essere stato costretto da Riza ma anche di essersi tirato indietro all’ultimo. Riza aveva ideato un piano decidendo di coinvolgere Bulent, Cahide e Hulya. Il fratello di Adalet aveva infatti ordinato ai tre di aggiungere del veleno all’acqua che Suhan avrebbe bevuto un attimo prima di raggiungere Cesur all’altare. La verità però sta venendo a galla perché nelle analisi a cui è stata sottoposta la ragazza è stata riscontrata la presenza di sostanza nociva. La Korludag non ha rischiato di perdere il bambino che porta in grembo perché si era eccessivamente agitata in seguito ad un’animata discussione con Tahsin, bensì perché qualcuno ha provato ad avvelenarla.

Tra i sospettati spunta Aydinbas che però si dichiara innocente durante l’interrogatorio. Riza lo aveva sequestrato per obbligarlo ad eseguire i suoi ordini ma poi aveva deciso di tirarsi indietro all’ultimo momento. Il procuratore non sa se l’uomo abbia detto o meno la verità. il poliziotto riesce a scoprire che il vero complice dell’ex galeotto è Hikmet. Sottoposto ad interrogatorio, rivela che e persone rapite da Riza fossero addirittura tre. Oltre a Bulent, un’altra persona rapita è Hulya che lo conferma. Hulya si dichiara innocente sul fronte del farmaco nella bottiglia di acqua di Suhan.











© RIPRODUZIONE RISERVATA