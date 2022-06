Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 7 giugno: Riza viene incastrato

Brave and Beautiful, dove eravamo rimasti: Tahsin perde la memoria dopo l’aggressione

Nella precedente puntata di Brave and Beautiful, andata in onda ieri, Cesur accecato dalla rabbia intende a tutti i costi uccidere Riza, anche se questo implicherebbe perdere per sempre Suhan e il figlio che stanno aspettando. Cesur riesce a trovare Riha, che nel frattempo si è nascosto, ma rinuncia a mettere in atto la sua vendetta: capisce infatti che ciò che vuole è stare assieme a Suhan.

Reyhan accoltella Tahsin dopo aver scoperto che è stato lui ad uccidere Salih. Tahsin viene ricoverato in ospedale e riesce a salvarsi, tuttavia perde la memoria per aver sbattuto la testa durante l’aggressione. E i dottori confermano la diagnosi: Tahsin ha perso la memoria a breve termine e non ricorda cos’è successo negli ultimi anni. Suhan e Korhan, intanto, decidono di tornare a casa del padre, nascondendogli quanto successo nell’ultimo periodo. E proprio in quell’occasione Suhan trova nel telefono del padre alcuni messaggi di Adalet e, pertanto, decide di consegnare il telefono al procuratore Serhat.

Brave and Beautiful, anticipazioni puntata 7 giugno: Serhat mette in trappola Riza

Brave and Beautiful torna oggi pomeriggio con una nuova puntata su Canale5. Le anticipazioni vedono protagonista ancora una volta Cesur: convinto che Riza abbia ucciso Adalet, vorrebbe venisse arrestato. Tuttavia il procuratore Serhat non ha prove a sufficienza. Saltato questo primo piano, decide così di esprimere in pubblica piazza il suo dissenso verso Riza dichiarando che è un assassino e mettendo così in guardia i cittadini di Korludag. Intanto nella tenuta un’apparente armonia regna sovrana: si cerca infatti di non turbare Tahsin, che ha perso la memoria, ma nonostante tutto riesce a venire a conoscenza di alcune verità.

Il piano per incastrare Riza viene messo in atto da Serhat. Il procuratore fa scattare la trappola quando Riza si reca da lui per denunciare Cesur, confidandogli di sospettare sullo stesso Cesur per l’assassinio di Adalet. Per incastrarlo, dice inoltre a Riza che la soluzione sarebbe ritrovare il cadavere della donna. Un piano perfettamente riuscito: Riza cade nella trappola e inizia ad operarsi, con l’aiuto di Turan, per portare Cesur nel luogo dove Adalet è stata sepolta. Riza chiede inoltre a Suhan di incontrarla: d’accordo con la polizia, lei accetta di vederlo nella casa di Nisantasi.











