Brave and Beautiful/ Anticipazioni ultima puntata 30 giugno: Suhan partorisce, ma…

Brave and Beautiful, anticipazioni ultima puntata 30 giugno: c’è problemi durante il parto di Suhan…

Le anticipazioni di Brave and Beautiful di oggi, 30 giugno, rivelano che nell’ultima puntata della soap turca Tahsin e Cesur, spinti da diverse motivazioni, uniscono le forze per far credere a Riza di avere una possibilità di fuga nell’ospedale psichiatrico dove è rinchiuso. E lì infatti il criminale, con la complicità di un infermiere, scappa e decide di lasciare il Paese in carca. Per Tahsin è un’occasione ghiotta per uccidere l’uomo che ha assassinato suo figlio, e Cesur non può fermarlo.

Un altro domani/ Anticipazioni 30 giugno: Francisco discute con Carmen e ha un malore

Intanto, Suhan entra in travaglio ma le sue condizioni non sono buone, e potrebbe non farcela durante il parto. La donna entra quindi in coma, mentre Cesur è ancora impegnato con il piano per far crollare Riza. Suhan riuscirà a sopravvivere? Lei e Cesur avranno il loro sospirato lieto fine?

Brave and Beautiful, dove eravamo rimasti: Suhan cerca di scappare

Nelle precedenti puntate di Brave and Beautiful, Suhan cerca un modo per scappare dalla cella in cui Riza l’ha rinchiusa, mentre Cesur è disperato e fa di tutto per trovarla. Per fortuna, la donna riesce ad attirare l’attenzione di un passante e chiedergli se può usare il suo cellulare. La donna deve contattare Cesur. Il suo piano riesce e in breve tempo il suo amato, accompagnato da Tahsin, il quale è ancora in lutto per la morte del figlio Korhan (ucciso proprio per mano di Riza). Peccato, però, che Riza intuisce tutto e di nuovo escogita un nuovo piano per minare alla felicità di Cesur e Suhan.

Una vita/ Anticipazioni 30 giugno: Guillermo e Azucena si stanno innamorando...

Nel frattempo, Hulya decide di chiedere a Cahide di essere lei a occuparsi del piccolo Zafer; quest’ultima accetta la sua proposta e le promette che si prenderà cura del bambin. Suhan sogna la famiglia che ha sempre voluto con Cesur: hanno un bambino ed entrambi sono felici nella loro casa.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni 30 giugno: Quinn sempre più vicina a Carter

© RIPRODUZIONE RISERVATA