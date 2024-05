Brave Ragazze, Rai 2/ Trama e cast del film con Ambra Angiolini, oggi 17 maggio 2024

Il cast del film Brave Ragazze, diretto da Michela Andreozzi

Venerdì 17 maggio 2024, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21,20, la commedia del 2019 dal titolo Brave ragazze. Il film è scritto e diretto dalla regista Michela Andreozzi, tornata proprio in questi giorni al cinema con il lungometraggio Pensati sexy (2024). Le musiche hanno invece la firma del compositore Maurizio Filardo, autore delle colonne sonore della pellicola di successo Perfetti sconosciuti e di gran parte della filmografia di Paolo Genovese e Massimiliano Bruno.

Le protagoniste sono interpretate da: Ambra Angiolini, pluripremiata per la sua interpretazione in Saturno contro di Ferzan Özpetek; Ilenia Pastorelli, che ha esordito sul grande schermo nel 2016 con Lo chiamavano Jeeg Robot; Serena Rossi, attrice e cantante partenopea attualmente impegnata con la serie televisiva Rai Mina Settembre; infine Silvia D’Amico, conosciuta dal pubblico per il personaggio di Rosalia Bertinelli nella fiction Squadra antimafia – Il ritorno del boss. Nel cast di Brave ragazze anche: Stefania Sandrelli, Luca Argentero, Max Tortora e la stessa Michela Andreozzi.

La trama del film Brave Ragazze: la svolta criminale di quattro donne in crisi

Brave Ragazze è ambientato a Gaeta nei primi anni ’80 e si ispira a una storia vera. Il film racconta le vicende di quattro donne che per motivi diversi si trovano ad affrontare un’esistenza in crisi. Anna (Ambra Angiolini) è mamma di due bambini e, a causa del suo lavoro precario, non ha neanche la possibilità di poter acquistare loro un bel costume per Carnevale. Chicca (Ilenia Pastorelli) e Caterina (Silvia D’Amico) sono due sorelle con caratteri completamente diversi; entrambe sperano in un futuro migliore, ma quando Chicca decide di licenziarsi anche la sorella perde il lavoro.

Infine, c’è Maria (Serena Rossi), una donna dal carattere timido ed estremamente credente, che si trova a dover subire costantemente le violenze del marito. Tutte desiderano dare una svolta nella propria vita ma non riescono a capire quale sia la strada giusta da intraprendere. Tutto cambia quando si rendono conto di non avere nulla da perdere e spunta nella loro testa una strana idea: mettere a segno una rapina nella banca del paese.

Come riuscire però ad eludere la polizia e a non farsi riconoscere da nessuno? La risposta è facile: travestirsi da uomini. La rapina diventa però solo l’inizio di una serie di gesta illegali che portano il commissario Morandi (Luca Argentero) ad iniziare un’indagine serrata per scoprire l’identità dei membri di questa banda. Inevitabilmente così le quattro donne che hanno abbandonato le vesti di “brave ragazze” si ritrovano al centro dei riflettori di un’indagine che cambierà per sempre le loro vite…

