Braveheart Cuore impavido/ Video, su Rai 4 il film con Mel Gibson (oggi, 4 aprile)

Braveheart Cuore impavido va in onda su Rai 4 per la prima serata di oggi, sabato 4 aprile, dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nell’anno 1995 dalla Icon production in collaborazione con The Ladd Company mentre la distribuzione nelle principali sale cinematografiche stata gestita dalla 20th Century Fox. La regia di questa pellicola è stata gestita da Mel Gibson che peraltro ne è anche il principale protagonista mentre il soggetto e la sceneggiatura è stata realizzata da Randall Wallace. Il montaggio è stato eseguito da Steven Rosenblum, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a John Toll mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da James Horner. Nel cast oltre al principale protagonista Mel Gibson sono anche presenti Sophie Marceau, Brendan Gleeson, James Cosmo, Sean McGinley, Catherine McCormack e Patrick McGoohan.

Braveheart Cuore impavido, la trama del film

Ecco la trama di Braveheart Cuore impavido. Ci troviamo nel corso del XIII secolo in Gran Bretagna ed in particolar modo in un periodo in cui il re inglese Edoardo I con grande astuzia e forza saprà sfruttare la scomparsa dell’ultimo re di Scozia ed un vuoto politico dovuto alla mancanza di un erede. Per la Scozia fu un periodo molto difficile con i vari nobili che si sono scontrati in guerre e scontri fratricida e con il regnante inglese che ebbe una straordinaria idea ossia quella di convocare tutti i nobili in una sorta di seduta parlamentare per capire cosa fare del regno. Siccome i nobili arrivarono senza armi ed uomini vennero tutti uccisi ed in particolar modo impiccati il che permise al re inglese di annettere ai suoi possedimenti anche il regno di Scozia.

La sera in cui si consumò quell’incredibile massacro William era un piccolo bambino che insieme a suo padre a suo fratello maggiore dopo essersi reso conto di quanto successo organizzarono una rivolta con i contadini che fu gestita dal re inglese con un vero e proprio massacro da parte dell’esercito. Alcuni anni più tardi William che nel frattempo aveva perso proprio in quegli scontri suo padre suo fratello, è diventato un uomo molto forte che offre rispetto al dominatore inglese e che si è sposato con una bellissima donna.

Purtroppo per una piccola questione nel suo piccolo villaggio la sua sposa viene uccisa dai soldati inglesi il che farà nascere in lui quella voglia di rivoluzione e di rivalsa che darà avvio ad una incredibile rivolta da parte del popolo scozzese che riuscirà ad avere la meglio anche sulle incredibili armate di cui dispone il re Edoardo. Una incredibile storia di passione per la propria patria che verrà spezzata soltanto per via del tradimento di alcuni nobili scozzesi che ancora una volta si faranno soggiogare dal re d’Inghilterra.

Video, il trailer di Braveheart Cuore impavido





© RIPRODUZIONE RISERVATA