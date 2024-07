Saranno tante le novità delle Olimpiadi 2024 per quanto riguarda gli sport scelti, alla luce delle recenti decisioni del Cio, il comitato internazionale olimpico. Attenzione ad una delle più grandi, leggasi la breakdance, come ricorda Il Corriere della Sera, mentre non ci sarà il karate, disciplina che era da poco divenuta olimpica, al momento in ghiacciaia. Sport che entrano ed altri che escono, con i classici che rimangono sempre saldi e tutti gli altri, minori, che invece devono sgomitare per ottenere un posto alle olimpiadi, non certi però che alla successiva edizione ci saranno ancora.

Ad esempio, in vista delle Olimpiadi prossime, quelle di Los Angeles nel 2028, torneranno sia il baseball che il softball, due sport che in Europa, nonostante qualche appassionato, non hanno preso così tanto piede, ma la cui scelta sembrerebbe essere proprio un favore nei confronti del popolo americano, lì dove lo sport con la mazza e la pallina è stato inventato.

BREAKDANCE NOVITÀ DELLE OLIMPIADI 2024: UNA SCELTA CHE LASCIA PERPLESSI

Certo è che la decisione di sostituire il karate con la breakdance alle olimpiadi 2024, con tutto il rispetto per quest’ultima, qualche perplessità la lascia, anche perchè il primo è un’arte marziale come molte altre già “olimpiadizzate”, mentre la seconda è più un ballo: allora perchè non il latino americano o la samba?

Tra l’altro gli stessi breaker, i ballerini appunto, non si fanno nemmeno chiamare atleti o sportivi, ma B-Boys se maschi, e B-Girls se femmine, come ricorda ancora il Corriere della Sera. Sarà quindi una prima assoluta quella della breakdance alle Olimpiadi 2024, giunta mentre il presidente del Cio, Thomas Bach, ricordava come nessuna delle 28 discipline storiche può essere certa del suo futuro, tenendo conto che i tempi cambiano e anche lo sport e gli atleti si rinnovano.

BREAKDANCE NOVITÀ DELLE OLIMPIADI 2024: SPORT CONFERMATI E SPORT A RISCHIO

Confermati alle Olimpiadi 2024 lo skateboard, l’arrampicata e il surf, con il programma che è stato ulteriormente arricchito per Parigi. Sia l’arrampicata, sport molto amato in Francia, quanto il surf, raddoppieranno i proprio eventi, ed è particolarmente atteso quest’ultimo, visto che si svolgerà in quel di Tahiti, nella Polinesia francese, ben lontano da Parigi e dalla sua Senna.

Il Corriere della Sera ricorda che mai nessun evento era stato così delocalizzato dalla sede principale dei giochi olimpici (15.700 km), e il precedente record apparteneva ai giochi di Melbourne, in Canada, del 1956, quando si svolse il torneo di equitazione in Svezia per via del divieto di trasporto dei cavalli. Ma quali sono, oltre al karate sostituito dalla breakdance, gli altri sport che rischiano in vista delle prossime olimpiadi? Per il Corriere della Sera c’è il rischio che il pentathlon possa salutare tutti per via delle polemiche legate ai maltrattamenti degli animali nonché ad una sua diffusione scarsa. Attenzione anche alla boxe, fortemente in forse per Los Angeles, così come la lotta e il sollevamento pesi.