Bremer all’Inter?/ Calciomercato: oggi l’incontro, la Juventus osserva con attenzione

Calciomercato news, incontro in giornata per Gleison Bremer all’Inter

In quest’estate di calciomercato sono tanti i tormentoni riguardanti giocatori del nostro campionato ed in questo senso nella giornata odierna potrebbero arrivare delle novità riguardo al possibile trasferimento di Gleison Bremer all’Inter. Il difensore di proprietà del Torino è finito ormai da diverso tempo nel mirino dei nerazzurri che però hanno provato ad completare la cessione di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain prima di concludere quest’operazione.

Stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni, oggi i vertici di Inter e Torino dovrebbero incontrarsi nel primo pomeriggio per definire il passaggio del brasiliano con una proposta da 30 milioni di euro più 5 di bonus oltre al cartellino del centrocampista classe 2003 Cesare Casadei. Il patron Urbano Cairo ha fatto resistenza provando a strappare qualcosa in più rispetto all’offerta interista e nel frattempo la Juventus rimane molto attenta alla situazione.

Calciomercato news, Bremer all’Inter ma la Juventus continua ad osservare

L’approdo di Gleison Bremer all’Inter potrebbe dunque concretizzarsi nelle prossime ore di questa sessione estiva di calciomercato. Il calciatore però, come abbiamo sottolineato anche in precedenza, piace molto pure alla Juventus che sta cedendo De Ligt al Bayern Monaco ed ha bisogno di sostituti all’altezza per l’organico di Allegri. Secondo i rumors la Vecchia Signora avrebbe a disposizione addirittura una quarantina di milioni per convincere Cairo ma in casa Toro ci si augura che Bremer resti fermo sulla decisione di sposare la causa interista avendo anche già raggiunto un accordo, così da non vedere uno dei propri beniamini con la maglia dei rivali cittadini.

