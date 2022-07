Brenda Asnicar al Grande Fratello Vip 7?/ Spunta un indizio che scatena il web…

Brenda Asnicar verso il Grande Fratello Vip 7?

Sono passati anni da quando, giovanissima, conquistò il cuore del pubblico italiano interpretando Antonella, uno dei personaggi della serie tv “Il mondo di Patty”, ma Brenda Asnicar continua ad essere molto amata in Italia e, sui social, sono in tanti quelli che sperano in una sua partecipazione al Grande Fratello Vip 7. L’attrice argentina, diverse settimane fa, aveva smentito la propria presenza al reality, ma secondo le ultime indiscrezioni, pare che la questione non sia ancora chiusa. Il cast della settima edizione del Grande Fratello Vip si sta ancora formando e, fino al 12 settembre, giorno in cui dovrebbe andare in onda la prima puntata, non sono escluse sorprese.

Nel frattempo, tuttavia, spunta anche un’importante novità nel futuro professionale dell’attrice. Oltre alla recitazione, infatti, la Asnicar è anche una cantate e, prima della partecipazione al reality, per lei, potrebbe esserci una collaborazione con un ex allievo di Amici.

Brenda Asnicar: duetto con Aka7even?

Duetto in arrivo tra Brenda Asnicar e Aka7even? Stando a quello che si legge su BlogTivvu, una collaborazione tra l’attrice argentina e il cantante, ex allievo di Amici, non sarebbe da escludere. I due, infatti, continuerebbero a scambiarsi like sui social. Un gesto che potrebbe essere un indizio di una futura collaborazione musicale.

Per la Asnicar, dunque, il futuro professionale sarà in Italia? I fan, oltre a sperare in un duetto con Aka7even che, dallo scorso anno continua a scalare le classifiche, non nascondono il desiderio di vederla anche nella casa del Grande Fratello Vip 7? Alfonso Signorini riuscirà ad accontentarli?

