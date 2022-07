Grande Fratello Vip 7, Elisa Esposito fuori dal cast/ Il gesto che le è costato caro

Elisa Esposito al Grande Fratello Vip 7? Le indiscrezioni degli ultimi giorni

Mancano meno di due mesi all’inizio del Grande Fratello Vip 7, che vedrà ancora una volta Alfonso Signorini nella veste di conduttore. I lavori per la composizione del nuovo cast sono ancora in corso, la nuova edizione è ancora un cantiere aperto con poche certezze e tanti dubbi. Negli ultimi giorni si sono fatti strada nomi nuovi per il cast, tra cui quello di Elisa Esposito, la giovane “insegnante di corsivo” che sta spopolando su TikTok con i suoi tutorial per parlare “in corsivo”.

È stata lei stessa a stuzzicare la curiosità dei followers a riguardo, pubblicando sulla piattaforma un video in cui lasciava intendere che era in lizza per i provini per il reality. Il caso, tuttavia, si è sgonfiato nelle ultime ore quando TvBlog ha svelato la lista di nomi che non rientrerebbero nelle mire di Alfonso Signorini. E, tra questi, c’è anche quello di Elisa Esposito. Ma come mai la giovane influencer è stata fatta fuori, se fino a poco tempo prima era una delle possibili candidate al ruolo di concorrente ufficiale?

Elisa Esposito fuori dal Grande Fratello Vip 7: “Si sarebbe giocata la possibilità…“

La risposta arriva da una Instagram story condivisa da Amedeo Venza, blogger ed esperto di gossip, sul proprio profilo: “Niente GF Vip per Elisa Esposito. L’insegnante di corsivo si sarebbe giocata la possibilità di entrare a far parte del programma proprio per via del suo spoiler, annunciando che era stata contattata per un colloquio“. La giovane “prof di corsivo” sarebbe dunque incappata in un errore imperdonabile svelando di essere stata contattata dalla produzione: non vi sarà dunque possibilità di vederla al Grande Fratello Vip 7.

Intanto proseguono gli sforzi di Alfonso Signorini per costruire un cast all’altezza. Tra rumors e indiscrezioni, sono numerosi i nomi che circolano ma non vi sono ancora granitiche certezze. Certezze che invece arrivano dalle opinioniste, ufficializzate nelle precedenti settimane: confermata Sonia Bruganelli per il secondo anno consecutivo, sebbene questa volta al suo fianco non ci sarà Adriana Volpe. Ad occupare la seconda poltroncina, infatti, sarà nientemeno che l’iconica Orietta Berti.













