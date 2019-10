Brexit, offerta finale di Johnson: ecco la proposta/ No Deal mai stato così vicino

Verrà espletata quest’oggi “l’offerta finale” di Boris Johnson all’Unione Europea per quanto riguarda la Brexit, l’uscita della Gran Bretagna dagli Stati Membri. Secondo quanto riportato dai principali quotidiani nazionali e non in queste ultime ore, quella del primo ministro britannico sarà una proposta prendere o lasciare, dentro o fuori. In poche parole l’Ue verrà messa con le spalle al muro: un nuovo accordo voluto da Londra, oppure, l’uscita dura con il No Deal, senza intesa. Ai piani alti di Bruxelles sono sempre più convinti che l’ex primo cittadino di Londra spinga per il No Deal comunque e dovunque, e “l’offerta finale” sarebbe solo un’ultima provocazione nei confronti dell’Ue per fare in modo che la stessa vada a muso duro con la Gran Bretagna, e arrivi allo scontro. “Quello di Boris – scrive a riguardo Repubblica – potrebbe essere l’ennesimo bluff con un obiettivo ben preciso e potenzialmente distruttivo: trascinare il Paese al No Deal”, nonostante nel paese sia stata approvata pochi giorni fa una legge che vieti il mancato accordo, e che obbligherebbe ad un nuovo rinvio oltre il 31 ottobre, nel caso in cui non si trovasse l’intesa fra Londra e l’Ue.

BREXIT, OFFERTA FINALE DI JOHNSON: ECCO LA PROPOSTA

Peccato però che a Downing Strett sarebbero già alla ricerca del cavillo legale per provare ad uscire dall’Unione Europea senza il famigerato accordo. Ma scopriamo questa proposta finale di Johnson; in base a quanto riportato dal tabloid Telegraph, l’offerta all’Europa sarebbe quella di un’Irlanda allineata al mercato unico fino al 2025, con il sistema del doppio confine, ovvero, uno fra la Gran Bretagna e Belfast, nonché una fra l’Irlanda del nord e la Repubblica d’Irlanda, di modo che così facendo si limitassero al massimo i controlli alla frontiera. Un’offerta che non troverà d’accordo gli alti papaveri di Bruxelles, visto che secondo Johnson, Belfast lascerebbe comunque l’unione doganale assieme al Regno Unito, e di conseguenza tornerebbero i chekpoint fra le due “Irlande”, e il mercato unico europeo non sarebbe preservato.

