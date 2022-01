Brezza d’amore/ Su Rai 2 il film con Leah Renee

Brezza d’amore, film di Rai 2 diretto da Lee Friedlander

Brezza d’amore lo vedremo in onda su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, venerdì 7 gennaio, a partire dalle ore 14. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2019 negli Stati Uniti d’America è distribuita direttamente sul circuito dell’home video senza il classico passaggio nelle sale cinematografiche.

La regia è stata affidata a Lee Friedlander con soggetto e sceneggiatura firmati da Richard C. OKie e Marcy Holland. Nel cast i principali protagonisti sono Leah Renee, Chris McNally, Fiona Vroom, Garry Garneau, Teagan Vincze e Samantha Kendrick.

Brezza d’amore, la trama del film: una varietà unica di…

Leggiamo da vicino la trama di Brezza d’amore. Una biologa di nome Claire porta avanti la sua esistenza tra i molteplici impegni lavorativi e l’esigenza di dover onorare al meglio il ruolo di damigella d’onore. La sua monotonia quotidiana viene spezzata da un importante impegno a cui dovrà presenziare e in particolare un corso estivo che si terrà presso la località di Blue Island.

Una zona magica che si fa apprezzare per la bellezza paesaggistica e soprattutto dai biologi marini che qui possono disporre di una varietà davvero unica nel suo genere. Purtroppo il corso estivo si dimostra sin da subito particolarmente complesso per varie problematiche di natura logistica. Infatti, il responsabile che ha organizzato il corso estivo incredibilmente ha venduto la barca che veniva usata dagli studenti per raggiungere l’isola e far ritorno a casa. La vendita è stata fatta a favore di un ex capitano della Marina Militare degli Stati Uniti d’America di nome Tom.

Essendo Claire una donna particolarmente forte e decisa decide di affrontare il capitano e cercare di riprendere la barca facendo presente l’esigenza logistica per i tanti studenti che vogliono ampliare le loro conoscenze sulla biologia marina e sulla varietà del paesaggio di Blue Island. I due inizialmente sono alle prese con un vero e proprio scontro ideologico che poco alla volta viene lenito facendo nascere un sentimento di reciproca attrazione.

Proprio quando per Claire sembra potersi aprire una nuova stagione della propria vita sentimentale ecco che incredibilmente fa la comparsa il suo ex fidanzato Jason arrivato sull’isola per assolvere ad un impegno professionale per conto di un importante immobiliarista. Insomma Jason deve acquistare il terreno che attualmente viene utilizzato dall’associazione per tutelare il paesaggio naturalistico e fare in modo che in un periodo di tempo abbastanza limitato si possano gettare le basi per la costruzione di un meraviglioso resort che ovviamente porterà tanto lavoro e turismo sull’isola. Naturalmente questa evenienza per gli appassionati di biologia marina e di bellezze del territorio non è il massimo per cui si andrà verso uno scontro che avrà dei risvolti davvero inaspettati.

