Brian May, chitarrista Queen/ La leggenda del rock svela retroscena inediti della band

Brian May è uno degli ospiti di lusso della puntata di questa sera di Che Tempo Che Fa. La leggenda rock dei Queen si racconta ai microfoni di Fabio Fazio, a cinquant’anni dalla nascita della celebre band. Il chitarrista, autore e co-fondatore dei Queen si è recentemente messo a nudo col suo nuovo libro “Queen 3D”, nel quale offre al pubblico e ai fan un punto di vista molto personale su quella che è considerata una delle maggiori rockband della storia.

E’ un bel colpo per Fabio Fazio e la sua trasmissione; questa sera Brian Mau svelerà alcuni curiosi dietro le quinte, svelando aneddoti esclusivi e diverse foto inedite dei Queen. Grande curiosità quindi di vederlo all’opera, tra passato, presente e futuro. Appuntamento fissato per questa sera a partire dalle ore 20.00 su Raitre.

Brian May, la rockstar a Che Tempo che Fa da Fabio Fazio

Brian May vanta diversi record nella sua scintillante carriera. Uno, molto speciale, è il riconoscimento che la rivista Rolling Stone gli ha attribuito, piazzandolo al ventiseiesimo posto nella classifica dei migliori chitarristi di tutti i tempi. Un traguardo non da poco, persino per uno come Brian May. Nel giugno 2020, in ogni caso, il prestigioso magazine Total Guitar lo ha nominato miglior chitarrista della storia del rock moderno.

Per quanto riguarda la sua vita privata, molti non sanno che Brian May, oltre ad essere un membro dei Queen, è anche un astrofisico. Negli anni si è occupato dello studio degli asteroidi e come modificarne, nel malaugurato caso, la traiettoria, nel caso in cui si rischiasse una collisione con la terra. Insieme ai Queen, ricordiamo, ha pubblicato più di quaranta almbum, tra live, raccolte e studio. Sono stati oltre trecento milioni le copie vendute in tutto il mondo.

