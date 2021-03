Brian Perri, marito di Elisabetta Canalis/ Pronto per un secondo figlio?

Elisabetta Canalis è ancora felice e innamorata del suo Brian Perri e oggi ospite di Verissimo potrebbe rivelare qualcosa in più sul rapporto con il marito. I due appaiono spesso sui social e lei sta aiutando il suo dottorino a mettere insieme una serie di video in cui lo aiuta nella traduzione e nella spiegazione in italiano delle sue parole e dei suoi discorsi medici. Insieme continuano a vivere a Los Angeles anche se la velina in questi giorni è tornata in Italia proprio per prendere parte a Verissimo e fare visita alla sua famiglia in Sardegna, cosa dirà del loro rapporto? In molti sono convinti che proprio Brian Perri sia già pronto ad avere un secondo figlio dalla moglie che, invece, continua ad essere attenta alla linea e al suo amato fitness, forse è arrivata in Italia per qualche annuncio particolare che riguarda la sua famiglia?

Elisabetta Canalis/ "Ho riabbracciato mia madre dopo essermi vaccinata"

Chi è Brian Perri il marito di Elisabetta Canalis e che lavoro fa?

Classe 1967, Brian Perri non è di certo un uomo dedito allo spettacolo o esperto di gossip dal quale, in realtà, sta ben lontano. Il marito di Elisabetta Canalis è un uomo in carriera, un noto chirurgo americano specializzato in chirurgia ricostruttiva complessa per tumori spinali, deformità e malattie degenerative, proprio gli argomenti di cui spesso parla sui social con le traduzioni della moglie. Brian Perri lavora al Centro ortopedico Cesars-Sinai e si è laureato in Medicina al Lake Erie College conseguendo poi un master in neurologia dividendosi tra lavoro in clinica e pubblicazioni. Lui ed Elisabetta Canalis sono sposati dal 2014 e da allora non si sono mai lasciati.

