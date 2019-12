BRIAN PERRI, MARITO ELISABETTA CANALIS/ Confronto con Clooney? “Basta, è preistoria!”

Brian Perri è il marito di Elisabetta Canalis nonché un chirurgo specializzato di fama internazionale. La Canalis sembra aver trovato l’amore e la pace dopo una vita sentimentale alquanto tormentata (quantomeno perché è stata messa in piazza per anni). A quanti le chiedono ancora della sua storia con George Clooney, la Canalis risponde a ragione che non è il caso. “Ma che domanda è?”, protesta in un’intervista a Oggi. “È passato così tanto tempo, è preistoria, archeologia! (…) Ma il rapporto si è concluso con rispetto e civiltà. Se lo dovessi rivedere per caso ci si saluterebbe certamente con cordialità”. Nessun confronto con Clooney, dunque. Riguardo a Perri, con cui ha instaurato un rapporto serio, la Canalis ha dichiarato: “Brian ha avuto la capacità di capirmi, di leggermi dentro. Di comprendermi in ogni sfumatura. E ancor di più di anticipare i miei bisogni… Io e mio marito grazie a Dio non abbiamo mai conosciuto la parola crisi”. Nonostante le voci circolate nei mesi scorsi, dunque, Elisabetta e Brian non hanno mai attraversato momenti difficili. Adesso che il loro rapporto si è consolidato, i due sono prontissimi ad accogliere un nuovo figlio. “Se Dio vorrà, certamente allargheremo la famiglia”.

Il matrimonio di Brian Perri ed Elisabetta Canalis

Brian Perri ed Elisabetta Canalis si sono sposati ad Alghero nel 2014. Nel 2015, invece, è arrivata la loro prima figlia Skyler Eva. I due non hanno mai messo troppo in piazza la loro vita familiare. Più frequenti le dichiarazioni di lei su Perri, l’uomo che considera la sua dolce metà da ormai 4 anni. “Viviamo insieme da sei mesi, questa mattina mi sono svegliata all’alba per accompagnarlo al lavoro… ha la macchina rotta… e vi assicuro che questo è amore”, ha fatto sapere in una certa occasione l’attrice e conduttrice sarda.

Chi è Brian Perri

Attualmente, Brian Perri ha 46 anni e fa il chirurgo a Los Angeles. La sua specializzazione è in chirurgia ricostruttiva complessa per tumori spinali e deformità. Un lavoro non da poco, dunque, considerando anche che Perri è attualmente impegnato nello sviluppo di tecniche innovative di chirurgia vertebrale mini-invasiva. Perri è un uomo di scienza, ma non disdegna nemmeno lo sport. Prima di dedicarsi alla medicina, infatti, il marito di Elisabetta Canalis si è distinto in un altro campo, quello di calcio. A differenza degli altri ex Bobo Vieri, Steve O e George Clooney, Brian ha avuto poco a che fare con il mondo dello spettacolo. Se di lui sappiamo qualcosa, lo dobbiamo soprattutto ai racconti di lei: “Brian e io ci completiamo, lui è uno che ragiona molto e arriva alla soluzione di un problema senza scaldarsi, mentre io vado per estremi. È molto buono, io vedo delle cose che lui non vede, ma in realtà è soltanto saggio e riesce a farmi riflettere di più”.



