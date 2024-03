Maurizio Micheli chi è, compagno di Benedicta Boccoli/ “Abbiamo deciso di non sposarci, di non avere figli”

Maurizio Micheli chi è il compagno di Benedicta Boccoli: insieme da 26 anni

Benedicta Boccoli, ospite de La volta buona di Caterina Balivo, si racconterà anche nella sua vita privata. L’attrice è sentimentalmente legata a Maurizio Micheli, suo compagno da oltre 26 anni. Classe 1947, è un attore comico e commediografo originario di Livorno ma cresciuto a Bari.

Brigitta, Barnaby e Filippo, sorella e fratelli di Benedicta Boccoli/ Il legame tra sorelle: "Mai avuto liti"

Prima di incontrare la conduttrice è stato sposato con una collega Daniela Nobili, dalla quale ha avuto il figlio Guido. Nel 1998 ha conosciuto Benedicta e, da allora, i due non si sono più separati pure non convolando mai a nozze: “Io penso che sia molto giusto, nel senso che consumi meno il rapporto. Noi siamo fatti così, abbiamo deciso di non sposarci, di non avere figli, quando litighi ognuno va a casa sua. E così facendo oggi mi sento una ragazzina di 15 anni!” ha dichiarato l’attrice a Verissimo.

Malattia Benedicta Boccoli "Ho avuto il tumore al seno due volte"/ "Non bisogna avere paura"

Maurizio Micheli, compagno Benedicta Boccoli: un amore senza convivenza

Per loro stessa ammissione, Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli hanno deciso di vivere in case separate perchè contrari alla convivenza: “Questa fa finire qualsiasi storia: poi il matrimonio non ci piace e io l’ho già avuto… Quindi basta” aveva affermato l’attrice a I Fatti Vostri.

L’attrice, però, a Diva e Donna affermava di aver desiderato altri figli: “Io li volevo tantissimo, lui no: così abbiamo avuto delle crisi ma comunque non avevo voglia di fare figli con altri. Poi infatti sono nati i miei nipoti e li ho amati e basta, quindi la bimba sono io… Li vado a trovare e mi diverto, poi con mia sorella c’è un grande amore”. “Noi ci amiamo da 150 anni, ci frequentiamo ancora perché abbiamo sempre abitato in case diverse” dichiarava Boccoli.

Benedicta Boccoli, chi è l'attrice italiana/ Dagli esordi a Domenica In, al successo televisivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA