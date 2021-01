Brigitte Bardot choc: “Covid è un bene”/ “Siamo troppi sulla Terra”

Brigitte Bardot è un fiume in piena nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi, parole destinate ad accendere le polemiche. La celebre attrice non ha mai nascosto le sue opinioni sui fatti dell’attualità ed è tornata senza filtri sul capitolo migranti: «Io sono per un governo autoritario, capace di mettere ordine nel casino in cui viviamo».

«Quando penso che il governo francese lascia al margine dei poveri cittadini che lavorano duro e che ottengono meno aiuti di tutti questi migranti che ci assalgono, mi fa orrore», ha aggiunto Brigitte Bardot, già sanzionata in passato per le sue dichiarazioni sui migranti. Ma non sembra interessata a eventuali nuove multe: «Me ne frego, mi condannino di nuovo. Mi costerà? Non mi interessa. Se non avrò i soldi per pagare i danni, andrò in prigione. Sarebbe divertente».

BRIGITTE BARDOT CHOC SUL COVID

Ma non è finita qui. Le dichiarazioni rilasciata da Brigitte Bardot ai microfoni di Oggi destinate ad alimentare le polemiche sono altre e riguardano l’emergenza coronavirus. L’attrice è stata a dir poco tranchant: «Temo che il Covid e le altre epidemie che si stanno annunciando ristabiliranno dolorosamente un nuovo ordine. Quando quei 5 miliardi di persone di troppo su questa Terra saranno scomparsi, la natura riprenderà i suoi diritti. Mi chiede se questo virus è una buona cosa? Sì, è una specie di autoregolamentazione di una sovrappopolazione che noi non siamo in grado di controllare». E lei non necessita di. alcuna protezione: «Non ne ho bisogno, non vedo nessuno. Non saranno le capre a contagiarmi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA