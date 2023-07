Brigitte Bardot, malore per il caldo: come sta?/ Il marito “Ha avuto difficoltà a respirare”

Brigitte Bardot, malore a causa del caldo: “Non ha perso conoscenza”

Brigitte Bardot è stata colta da un malore, alle nove di mattina, a cause delle alte temperature registrare nelle ultime ore. A chiamare i soccorsi il marito Bernard d’Ormale che ha spiegato: “Ha avuto difficoltà a respirare, ma non ha perso conoscenza“.

I servizi di emergenza sono arrivati tempestivi nella casa a Saint Tropez dell’attrice 88enne e le hanno portato un respiratore con ossigeno. Al momento è sotto osservazione dei medici, e dovrà riposare evitando sforzi: “Come tutte le persone di una certa età, non sopporta più il caldo. Succede a 88 anni, non deve fare sforzi inutili” ha detto il marito della Bardot. L’interprete si è ormai ritirata dalla vita pubblica non mostrandosi più in interviste televisive; le uniche occasioni in cui fa sentire la sua voce sono sui social.

Brigitte Bardot: “Ho 87 anni, ma non li dimostro”

“Non sono vaccinata contro il Covid” affermava Brigitte Bardot sul settimanale Gala, ma l’attrice assicurava di non essere vicina alle posizioni no-vax: “Oh no! Sono allergica a tutte le sostanze chimiche. Anche quando ho viaggiato in Africa, mi sono rifiutata di farlo contro la febbre gialla. Il mio medico all’epoca mi aveva scritto un falso certificato. Sono andata e sono tornata in gran forma!”

Sul suo stato di salute aggiungeva: “Certo ho 87 anni, ma giuro che non li dimostro non ho i capelli bianchi, sono molto magra. Ho una doppia osteoartrite all’anca, cammino con le stampelle, ma se metti una rumba, un cha-cha-cha, un brano dei Gipsy Kings o un disco di flamenco, giuro che ho una di quelle spinte a muovermi…”.

