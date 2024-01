Brigitte, Heidi e Sybille: chi sono le ex mogli di Franz Beckenbauer/ Tre matrimoni e 5 figli tra cui…

Brigitte, Heidi e Sybille: tutto sulle ex mogli di Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer, il campione di calcio tedesco, è venuto a mancare a 78 anni. Della sua straordinaria carriera sportiva si sa tutto, ma cosa si sa, invece, della sua vita privata? Il campione tedesco ha dato grande importante alla vita privata al punto da essersi sposato tre volte e aver avuto cinque figli. Beckenbauer diventa padre del primogenito Thomas quando aveva solo 18 anni in seguito ad una breve relazione con l’impiegata assicurativa Ingrid Grönke. Il primo matrimonio arriva con Brigitte Wittmann con cui diventa padre altre due volte di Michael (1966) e Stephan (1968).

Com’è morto Franz Beckenbauer? Causa e malattia/ L’infarto oculare e le due operazioni al cuore

Dopo la fine del primo matrimonio, il campione convola nuovamente a nozze con la segretaria della DFB Sybille Weimar. Anche il secondo matrimonio, però, finisce e Beckenbauer si sposa per la terza volta con Heidi, di 21 anni più giovane e con cui ha avuto altri due figli, Joel Maximilian (2000) e Francesca Antonie (2003).

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Big match importante all'Euganeo, diretta gol live score (8 gennaio 2024)

Chi sono i figli di Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer si è sposato tre volte e ha avuto ha avuto un totale di cinque figli e otto nipoti, ma cosa fanno i figli del campione? Il primogenito Thomas vive e lavora come consulente per gli investimenti in Svizzera insieme alla moglie e ai figli. Michael Beckenbauer lavora come medico in un ospedale psichiatrico, Stephan Beckenbauer che aveva scelto di seguire le orme del padre facendo l’allenatore di calcio, è venuto a mancare nel 2015, a soli 46 anni, a causa di una lunga malattia.

Per quanto riguarda i figli più piccoli, Joel ha trascorso la sua infanzia in un collegio internazionale ed è stato vicino al padre durante la malattia. Francesca, invece, studia gestione immobiliare a Monaco.

DIRETTA/ Lumezzane Pro Vercelli video streaming tv: all'andata fu poker piemontese (Serie C, 8 gennaio 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA