Enrico Brigano in”Brignano tutto casa e teatro!”/ Diretta Rai2: sul palco con Flora Canto

Lunedì 1° giugno, in prima serata su Raidue, va in onda “Brignano tutto casa e teatro!”, registrazione dello show che Enrico Brigano ha portato in scena a teatro, pochi mesi fa, davanti a 6mila spettatori. Raidue continua così a portare in tv il grande teatro e, dopo aver riproposto le commedie di Vincenzo Salemme, questa sera punta tutto sulla comicità romana di Enrico Brignano che, nel one man show, si diletta a cantare, scherzare ed ironizzare su vari argomenti dando vita ad uno spettacolo leggere e molto divertente. Pur essendo il protagonista assoluto, tuttavia, sul palco non ci sarà solo Brignano. Ad accompagnare l’attore romano ci sarà una band che darà vita ai momenti musicale e un nutrito corpo di ballo. Brignano accompagnerà così il pubblico di Raiuno in un viaggio ironico tra finzione e realtà. Oltre che su Raidue, lo show potrà essere seguito anche in diretta streaming su Raiplay.

BRIGNANO TUTTO CASA E TEATRO: ENRICO BRIGNANO E FLORA CANTO INSIEME SUL PALCO

In “Brignano tutto casa e teatro!”, Enrico Brignano sfoggia tutto il suo talento comico recitando anche insieme alla compagna e madre di sua figlia Martina, Flora Canto. Divertenti siparietti tra i due attori che, in scena, hanno portato l’ironia che li contraddistingue anche nella vita privata. «È uno spettacolo spensierato perché fatto in tempi non sospetti, un live che abbiamo realizzato “inter nos” davanti a 6000 persone – racconta Brignano sulle pagine di Leggo – con ledwall, musica dal vivo e tanti sketch, in alcuni dei quali recita con me Flora: saremo ad esempio Garibaldi e Anita e Romeo e Giulietta… un Romeo di 90 chili… Romeo er mejo der Colosseo». Uno spettacolo portato in scena la sera di Capodanno augurandosi un 2020 che, sin dai primi mesi, ha messo a dura prova il mondo. Questa sera, lo show viene riproposto per regalare una serata spensierata e divertente ai telespettatori di Raidue con grande soddisfazione dello stesso Brignano.



