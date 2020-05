ENRICO BRIGNANO/ “Ripartirò facendo ironia su quello che è successo” (Domenica in)

Pubblicità

C’è anche Enrico Brignano, tra gli ospiti in collegamento di Mara Venier nella nuova puntata di Domenica in. Nel corso del suo intervento, il comico romano presenta la serata Tutto casa e teatro, che lo vedrà protagonista su Rai2 lunedì 1° giugno, per poi soffermarsi sul racconto di come ha vissuto questo periodo di pausa forzata a fronte dell’emergenza Coronavirus. Già venerdì, Brignano è stato intervistato da Repmagazine, e pure là ha annunciato la messa in onda imminente del nuovo show, un momento di televisione descritto come “leggero”, ma che riserva anche qualche “spunto di riflessione”. Queste le sue parole ad Alessandra Vitali: “Era il 31 dicembre dello scorso anno, nessuno poteva immaginare quello che abbiamo passato. È spensierato, visto che allora non si pensava a una catastrofe del genere”.

Pubblicità

Enrico Brignano si proietta verso la ripartenza

Tutto casa e teatro è andato in scena a fine 2019 all’ex “Palalottomatica” di Roma. Seimila gli spettatori, per un grande successo della scorsa stagione. “Questo spettacolo è stato registrato quasi per caso”, osserva Enrico Brignano, riflettendo ancora una volta sul fatto che col lockdown tutto si è fermato. Anche le cose che prima dava per scontate, come quelle in cui lo coglie adesso l’intervistatrice: “Sto facendo gasolio e ho colto l’occasione per lavare la macchina, perché ha piovuto fango, qui a Roma. Poi ne ho approfittato per prendere un po’ di sole”. Non è vero, dunque, che Enrico è tutto casa e teatro, come invece sembra suggerire il titolo dello show: “casa, benzinaio e teatro”, in questa fase 2.

Pubblicità

Ma come si fa a far ridere, tralasciando quello che è successo? Brignano ci ha pensato, proiettandosi già verso il ritorno in scena (che conta avverrà nel mese di febbraio 2021): “Mi viene in mente Enzo Tortora, quando disse ‘dove eravamo rimasti’. Che cosa è rimasto delle abitudini che avevamo poco tempo fa? Tante cose sono cambiate: lavorare in smart working, nessuno sapeva cosa fosse, oppure l’immunità di gregge, tante altre terminologie che adesso sono di uso comune… Salutare, abbracciarsi, festeggiare compleanni da remoto. Andare in giro con una di queste (e mostra alla videocamera la mascherina, ndr). Sono tanti gli input. È certo che quando rinizierò, si partirà da qui”.

Il nuovo spettacolo di Enrico Brignano

Tutto casa e teatro, fa sapere Enrico Brignano, rispecchia in tutto e per tutto il suo stile classico. All’interno c’è il tentativo di andare verso il nuovo, l’imponderato, riportando alla luce vecchi pezzi, abitudini, ripensamenti, “smemorie”. Sul palco con lui, Flora Canto e una band alle loro spalle. Una battuta per descriverlo al meglio? “Noi siamo il nuovo che avanza, ma quello che avanza in frigo ce lo rimangiamo il giorno dopo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA