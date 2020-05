FLORA CANTO E MARTINA, COMPAGNA E FIGLIA ENRICO BRIGNANO/ Racconano il loro lockdown

Pubblicità

Flora Canto è l’attrice da cui Enrico Brignano ha avuto la figlia Martina, oggi 3 anni. I due hanno trascorso il recente periodo di lockdown a Dragona, località situata tra Roma e Ostia dove il comico 53enne è cresciuto e dove è voluto tornare per stare più vicino all’anziana madre Anna. La Canto ha provato a descrivere la sua vita in quarantena in un’intervista a Oggi, soffermandosi – tra le altre cose – anche su come la piccola Martina stia affrontando l’attuale emergenza Covid-19. La presenza del giardino, per la bambina, fa “tutta la differenza del mondo”, e l’ha fatta soprattutto durante la fase 1, che li ha tenuti confinati in questa villa in periferia. Oltre a fare i genitori, però, Flora ed Enrico si sono anche dedicati alle faccende domestiche. Lei ha svelato che, a casa, Brignano è soprannominato ‘er pezzetta’, essendo un maniaco dell’ordine e delle ‘armonie costruttive’. I comici “creano da quello che vedono”, e in un ambiente scarsamente stimolante come quello della propria abitazione, Enrico non ha potuto fare a meno di reinventarsi. “Sicuramente l’umore non era dei migliori”, ha dichiarato la compagna al riguardo, “ma Enrico si tiene su. Diciamo che sublima col bricolage. A volte rompe apposta delle cose per poterle aggiustare. Insomma, lui è un grandissimo bricoleur”.

Pubblicità

Flora Canto, da mamma di Martina a influencer improvvisata su Instagram

Flora Canto ed Enrico Brignano si sono conosciuti diversi anni fa nell’ambito di uno spettacolo di lui a teatro, e da allora hanno intrapreso una relazione che li ha portati ad avere una figlia, Martina. La Canto lo descrive con un uomo un po’ pedante, che con la sua mania del ‘mettere a posto’ si rende spesso protagonista di situazioni ironiche. Come quando lei non fa in tempo a tirare fuori tutti gli ingredienti per preparare la cena che lui glieli ha già riposti in quattro e quattr’otto. Stando sempre alle sue dichiarazioni, l’attore è fin troppo efficiente, ma Flora trova il modo per riderci su. La simpatia e la voglia di scherzare emergono, per esempio, quando descrive uno degli hobby inediti di Enrico, il bricolage, a cui si dedica in una forma certamente particolare (rompe le cose per poi doverle aggiustare). Spetta al comico anche lavare i piatti, dal momento che a casa di sua madre manca la lavastoviglie. E lei? Be’, lei, oltre a giocare con Martina, elargisce consigli di bellezza sui social network. Proprio così: popolare il video postato su Instagram in cui si trasforma in Carolina Sfragni, fantomatica influencer che esagera con il make-up. Una parodia ‘approvata’, presumibilmente, dal compagno Brignano, uno che di comicità ‘pop’ sul costume e gli eccessi degli italiani se ne intende eccome.



© RIPRODUZIONE RISERVATA