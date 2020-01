British Airways sospende voli da e per Cina/ Allarme coronavirus, stop anche Lion Air

Allarme coronavirus in Italia e nel mondo, British Airways corre ai ripari e sospende voli da e per la Cina. Secondo la Commissione sanitaria nazionale cinese il bilancio è di 132 morti e oltre 6 mila contagi, con contraccolpi seri in tutto il globo anche se è stato registrato un rallentamento dei casi. L’epidemia scoppiata a Wuhan ha spinto la compagna aerea britannica ad optare per la sospensione dei voli, come recita una nota: «In seguito alle raccomandazioni del ministro degli Esteri, abbiamo deciso di sospendere tutti i voli da e per la Cina continentale. Ci scusiamo per i disagi arrecati, ma la sicurezza e la salute dei passeggeri e personali sono in questo momento la nostra priorità». La quinta compagnia aerea al mondo non è l’unica ad aver adottato questa contromisura: come spiega l’Ansa, anche Lion Air (la più importante compagnia del sudest asiatico, ndr) ha deciso di interrompere i voli a partire da lunedì 1 febbraio 2020.

BRITISH AIRWAYS SOSPENDE COLLEGAMENTI CON LA CINA PER ALLARME CORONAVIRUS

L’allarme coronavirus però potrebbe portare a ulteriori stop nel corso delle prossime ore: come riportano i quotidiani statunitensi, Donald Trump starebbe valutando la sospensione dei collegamenti tra Usa e Cina per contenere il rischio di contagi. Un duro colpo per l’economia internazionale, dunque, senza dimenticare che Toyota ha già deciso di interrompere la produzione nel Paese asiatico fino al 9 febbraio: «Monitoreremo la situazione e prenderemo eventuali ulteriori decisioni sulle operazioni il 10 febbraio 2020», si legge in una nota. In Italia per il momento non sono state adottate contromisure simili, ma sui social network c’è chi invia messaggi al Governo: la decisione di British Airways di sospendere i collegamenti con la Cina è stata accolta con favore e si chiede all’esecutivo di evitare il rischio contagi. Attese novità nel corso delle prossime ore…

