Britney Spears al settimo cielo: #1 con “The woman in me”/ La reazione di Kim Kardashian è virale

Britney Spears annuncia il rilascio di The Woman in me: il debutto su Amazon

Britney Spears vive un momento di grande felicità, alla luce della nuova #1 su scala globale messa a segno con il primo libro-memoir, “The woman in me”. Ancor prima che sia pubblicato, l’opera scritta a prima firma dalla Santa del Pop é debuttata in testa alla classifica dei Best-seller sul sito global di e-commerce Amazon, nella sezione “Biografie di ricchi e famosi”. Un traguardo importante per la popstar di hit come Baby One more time e che rivoluziona l’educazione fisica e musicale del POP dal 1998, al nuovo atteso debutto di scrittrice. A dare annuncio del rilascio di The Woman in me é la stessa cantante, che in una serie di post condivisi con il web via Instagram fissa la data della pubblicazione del memoir al 24 ottobre 2023.

“The Woman in Me è un racconto coraggioso che arriva dritto al cuore, una storia che parla di libertà, fama, maternità, sopravvivenza, fede e speranza -si apprende alla presentazione dell’opera ai preordini made in Italia, su Amazon-. A giugno del 2021 il mondo intero è rimasto ad ascoltare col fiato sospeso Britney Spears parlare in tribunale. L’impatto di quel gesto – condividere la sua voce, la sua verità – è stato travolgente e ha cambiato il corso della vita di Britney, e di innumerevoli altri”. Il libro di memorie é una sorta di bilancio consuntivo della donna e artista, che nel 2021 si liberava della conservatorship, l’istituto giuridico che la vincolava al volere dei tutori, perché giudicata incapace di agire, secondo la legge americana, dal 2008.”The Woman in Me racconta per la prima volta quell’incredibile viaggio e la forza interiore di una delle più grandi artiste della storia del pop. Scritto con eccezionale candore e ironia, il dirompente memoir di Britney Spears illumina di una nuova luce il potere infinito della musica e dell’amore, regalandoci il ritratto di una donna finalmente libera di raccontare la propria storia. Senza condizionamenti”.

Britney Spears festeggia la #1 raggiunta con i soli pre-orders del libro in arrivo, con un post che la immortala via Instagram mentre sfoggia un succinto bikini giallo solare e un sorriso della sua rinnovata voglia di vivere e intrattenere, e intanto tra le colleghe star nel web l’influencer competitor Kim Kardashian rompe il silenzio sul rilascio. Tra le stories pubblicate via Instagram, Kim approva in toto il nuovo debutto di Britney Spears nelle vesti di scrittrice, condividendo l’immagine front-cover del libro, con su scritto: “Sono così eccitata per questo!”. Tuttavia, il fandom di Britney Spears non crede alla veridicità del messaggio benevolo di Kim, dal momento che l’influencer é in buoni rapporti con Lou M. Taylor. La donna imprenditrice che tra gli altri ruoli ha lavorato nel management delle fragranze Kardashian e diventava un personaggio pubblico nel gennaio 2008, agendo come portavoce e manager nelle finanze della famiglia della cantante Britney Spears nell’ambito della conservatorship. “Una tutela abusiva della libertà e del patrimonio personali” , come denunciava Britney Spears in una recente udienza in Tribunale, prima della sentenza della liberazione dalla conservatorship.

🚨 Lou M. Taylor’s client, Kim Kardashian shows “love” to Britney Spears’s book on Instagram! — “So excited for this!

@britneyspears 🩷" pic.twitter.com/EUL3nhHXcr — B Spears Promo (@BSpearsPromo) July 12, 2023













