Britney Spears, attimi di panico fan allertano la polizia: “Ha bisogno di aiuto”/ Cos’è successo?

Britney Spears, fan chiamano la polizia per paura che l’artista avesse bisogno di aiuto

Non è la prima volta che i fan di Britney Spears, si preoccupano della salute dell’artista; diverse volte gli utenti hanno interpretato i comportamenti eccessivi della pop star, come un segnale di aiuto. Questa volta ad allarmare tutti è stata la foto di una Porsche 911 991 che la cantante ha condiviso sul suo profilo prima di eliminarsi da Instagram.

I fan hanno interpretato quel numero, 911 991, come un segnale di aiuto da parte di Britney Spears e hanno chiamato la polizia californiana che si è precipitata a case della pop star. Gli eventi sono stati descritti da Dagospia che riporta: “Un portavoce dell’ufficio dello sceriffo di Ventura Co. ha detto a TMZ che erano circa le 23:00 di martedì sera quando hanno iniziato a ricevere chiamate su Britney Spears. I fan dicevano che lei aveva cancellato il profilo Instagram dopo aver chiesto aiuto. Le autorità sono andate a casa sua per cautela”. In realtà, l’artista stava bene e non era in pericolo.

Alcuni giorni fa, Britney Spears si è ritrovata nuovamente al centro del gossip per una presunta crisi di nervi in un noto locale americano. Secondo il sito web internazionale Tmz, la pop star alla vista dei paparazzi avrebbe assunto degli atteggiamenti esagerati, come in preda a un crollo psicofisico. Di contro, il marito Sam Asghari sarebbe uscito dal ristorante scosso dalla situazione, lasciando sola la cantante.

Subito dopo, però, è arrivata la smentita da parte di Britney Spears: “Sono sicura di aver portato un miliardo di SORRISI, SEMBRANDO SHREK al ristorante. Anche il mio migliore amico non vedeva l’ORA DI MANDARMELO… So che il gossip è tutto eccitato dal fatto che sono un po’ ubriaca al ristorante… è come se stessero OSSERVANDO OGNI MIA MOSSA! Sono così lusingata che parlano di me come una folle“. Arriva piccata anche la replica del marito Asghari: “Sono uscito per andare a prendere l’auto e uscire dall’inferno del locale e la gente ha pensato che fossi uscito per andare via… Ma questo non é accaduto“.

