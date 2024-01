Britney Spears: “Crossroads” debutta su Netflix/ Fan in visibilio per il rilascio del nuovo film!

Britney Spears é prossima al nuovo debutto su Netflix, con “Crossroads”

Dopo il tanto vociferato sfogo social di addio alla musica, Britney Spears conquista Netflix con il debutto di Crossroads sulla piattaforma di streaming! Ebbene sí. I fan della reginetta del pop si dicono in visibilio, alla notizia lanciata via social dalle pagine ufficiali di Netflix, che annuncia il rilascio del primo film con Britney Spears in persona, nel ruolo di attrice protagonista al debutto.

“La Santa del Pop“, titolo che la cantautrice si aggiudica nella città del peccato di Las Vegas, per il contributo artistico conferito nell’industria musicale e il tutto sold out riscosso al residency tour lasvegasiano Britney: Piece of me, ritorna come protagonista indiscussa alle scene artistiche. Dopo 22 anni dal rilascio nelle sale cinematografiche, Netflix promuove il successo di Crossroads-Le strade della vita, il primo film per il grande schermo di Britney Spears, all’upgrade del rilascio sulla piattaforma di streaming.

La pellicola di Tamra Davis, cult del 2002 con protagonista assoluta la reginetta del pop, arriva per la prima volta in streaming grazie a Netflix, a partire dal prossimo 15 febbraio 2024, nella giornata in cui ricorre la festa di San Faustino, o per meglio dire dei single. Così come annunciato in un post di Netflix che é ora virale via social, dove Britney Spears é non a caso tra gli hashtag in tendenza mondiale su X. Il che accade anche per effetto dell’altra sensazionale notizia che vede Britney Spears protagonista di un nuovo rilascio musicale. Si tratta dell’uscita di “Selfish“, brano promosso all’upgrade di nuovo singolo al rilascio del 25 gennaio 2024, estratto dall’album Femme Fatale di Britney Spears! Selfish, ancor prima della sua pubblicazione sulle piattaforme musicali annunciata online dal fandom della cantautrice Britney Spears, conquista in queste ore il traguardo della posizione #31 nella Top100 mondiale delle canzoni dal più alto volume di stream su Spotify Global.

#BritneySpears's #Selfish is at number 31 on my #Spotify Top 100! Let's see if I can get it to Top 10 next week! 🤞 pic.twitter.com/SPW7l7CtAt — AJ | #FreeBritney (@BritneyFreed) January 23, 2024

La trama di “Crossroads, le strade della vita”, tra le curiosità del nuovo traguardo di Britney Spears

La pellicola usciva nei cinema d’America lo stesso giorno, ma del 2002, incassando 5.2 milioni di dollari in 24 ore. Croassroads, costato 12 milioni di dollari, incassava 37,191,304 negli Stati Uniti e 23,949,726 nel resto del mondo, per un totale di 61,141,030 dollari di incassi worldwide. Stroncata dalla critica, la pellicola della indiscussa Santa del Pop riusciva a candidarsi a ben 8 Razzie Awards, vincendo 2 categorie, compreso quello conferito a Britney Spears come peggior attrice. Lo story-telling della trama di Crossroads? Protagoniste della pellicola sono tre amiche che si ritrovano alla festa di fine anno scolastico, da ormai maggiorenni, e si interrogano sul proprio futuro. Decidono così di partire alla volta di un viaggio coast-to-coast.

Nel cast dei protagonisti della nuova pellicola in uscita su Netflix, con Britney Spears protagonista, anche Zoë Saldana, Taryn Manning, Dan Akroyd, Beverly Johnson e Kim Cattrall. Shonda Rhimes, creatrice di “Grey’s Anatomy” e “Bridgerton”. La soundtrack di Crossroads include “I’m Not a Girl, Not Yet a Woman”, “I Love Rock ‘n’ Roll” e “Overprotected”, tra i brani più amati nella discografia di Britney Spears. La pellicola, inoltre, tratta argomenti importanti, come la gravidanza adolescenziale, lo stupro e l’abbandono infantile.

22 anni dopo il rilascio, quindi, Crossroads si preannuncia come un grande evento al rilascio in streaming su Netflix, di risonanza globale, con i fan nel mondo di Britney Spears che tra le interazioni social alla notizia del debutto di febbraio si dicono al settimo cielo!











