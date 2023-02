Britney Spears e Ariana Grande a Sanremo 2023?/ L’identikit del super ospite

Sanremo 2023, Britney Spears e/o Ariana Grande ospiti al Festival?

Manca sempre meno al via a Sanremo 2023 e, intanto, nel web si fa incessante la voce che vede Britney Spears e Ariana Grande nel papabile cast del Festival, per la quota ospiti International. Ebbene sí, dal 7 all’11 febbraio 2023 va in onda il 73° Festival della Canzone italiana e alcuni indizi emersi online fanno delle due postar internazionali come delle possibili special-guest che potrebbero subentrare nel mezzo dell’evento, a corredo della gara dei 28 Big in corsa per il titolo della “canzone italiana”. Questo, anche sulla scia di uno spoiler TV lanciato da un Big della TV made in Italy, tra i conduttori Rai. In occasione di un intervento che segna il pre-Festival, come ripreso da Chi magazine, Bruno Vespa fa sapere che nella serata sanremese della “finale”, sabato 11 febbraio 2023, ci sarà un’altra piccola sorpresa. “Piccola, solo perché non posso dirti di chi si tratta, è una donna. È una GRANDE donna, per me è una GRANDE donna”. Parole che suonerebbero come un piccolo-grande spoiler TV, di una ospite very International prevista a Sanremo 2023, con tanto di ulteriore particolare. Per la quota ospite internazionali , la fonte dello spoiler specifica inoltre che nonostante le preannunciate origini italiane della misteriosa donna top secret facciano pensare a lei, sarebbe categoricamente esclusa Lady Gaga tra le trattative ad oggi avviate per il cast del Festival, dalla produzione di Sanremo 2023. Viene, quindi, facile pensare ad Arianna Grande, come possibile candidata al ruolo di ospite International sanremese, “piccola ma grande donna” in quanto Grande di cognome e dalle sembianze di un’eterna teenager, e in più dalle origini nostrane. La popstar americana di Focus porta il nome di Ariana Grande-Butera. Vanta all’attivo oltre 85 milioni di dischi venduti solo negli Stati Uniti.

Britney Spears, attimi di panico fan allertano la polizia: "Ha bisogno di aiuto"/ Cos'è successo?

E ha origini italiane, tanto che potrebbe rivelarsi tra i protagonisti del Festival della canzone italiana. A rivelare le sue origini ci ha pensato lei stessa, con un tweet pubblico: “Kiss me, I’m Siciliana/Abruzzese“. Galeotto, quindi, il suo post su Twitter, al grido di “Baciami, sono Siciliana/Abruzzese”. Insomma, Ariana Grande -che il Big LDA in un recente intervento mediatico definisce la sua Pop crush, ossia la sua “cotta musicale” – sembra rispondere fedelmente all’identikit della preannunciata ospite International dal sangue italo-americano di Sanremo 2023. Nel frattempo, inoltre, cresce nell’occhio pubblico TV la speranza di rivedere Britney Spears al Festival della canzone italiana.

Britney Spears, "al ristorante é fuori controllo e il marito va via"/ La replica

Britney Spears ricorda il suo debutto a Sanremo, nel pre-Festival

Questo dal momento che la popstar americana, al secolo Britney Jean Spears e figlia metaforica di Michael Jackson e Madonna nonché reginetta del Pop sin dal debutto datato 1998 con Baby One more time, ora lancia un curioso post via social che rimanda al Festival. Nel dettaglio, la popstar dalla tinta biondo platino ha postato via Instagram una foto che la ritrae nelle vesti di ospite al Festival, datato Sanremo 2002. Edizione del Festival che all’epoca veniva condotta da Pippo Baudo con la collaborazione speciale dell’allora valletto Raoul Bova. In quell’occasione Queen Britney -da oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo- sfoggiava un outfit dal color rosa pastello. E si esibiva in una travolgente performance live, piano e voce, sulle note del singolo estratto dall’album Britney, I’m not a girl not yet a woman.

Britney Spears e Elton John premiati/ Hold me closer é la canzone dell'anno

Una pop ballad sulla transizione di una giovane che diventa una donna: “Non sono una ragazzina e non ancora una donna…”, il refrain della canzone che Britney cantava al Festival. Che la Santa del pop, con il post sibillino, voglia confermare la voce che la vedrebbe tra i preannunciati ospiti a Sanremo 2023? Il post sanremese di questi giorni avvalora la possibilità che Britney possa rivelarsi ospite per la seconda volta a Sanremo, sulla scia di un gossip. Quello vedrebbe Amadeus, #1 della macchina sanremese come conduttore e direttore artistico del Festival, custodire in gran segreto il desiderio di un ingaggio della “Santa del Pop” nel cast del suo quarto e forse ultimo Sanremo. The Legendary Miss Britney Spears é reduce dalla #1 conseguita nella Worldwide iTunes Song chart, la classifica iTunes di risonanza mondiale, con il duetto che Elton John ha fortemente voluto con lei, Hold me closer. La canzone dell’anno, come consacrata all’ultimo sondaggio dai lettori di Billboard.

© RIPRODUZIONE RISERVATA