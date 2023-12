Britney Spears: é guerra a distanza con l’ex Justin Timberlake/ “Nessuna offesa, ma…”

Britney Spears, Justin Timberlake non é solo un ricordo: il nuovo botta e risposta tra i due ex fidanzati

É scontro a distanza tra gli ex storici nel segno della Pop music di risonanza global, Britney Spears e Justin Timberlake. Nonostante il clima nell’Avvento delle vacanze di Natale 2023 inviti ad essere più buoni, i cantautori americani storicamente conosciuti come il principe e la principessa del Pop internazionale e la coppia di popstar più amata tra gli ultimi anni ’90 e i primi anni ‘2000 sembrano tornati a lanciarsi frecciatine, come segnalano i fan nel web. Questo, sulla scia del contenuto di The woman in me, il libro autobiografico che promette la verità della cantante statunitense e tra le cui righe la Spears svela l’aborto volontario del figlio concepito con Justin Timberlake, di cui lei stessa si direbbe pentita. La neo reginetta del pop scrive di una scelta sofferta, dettata principalmente dalla volontà del cantante, che a suo tempo non intendeva diventare padre.

Amici 23 volano a Capodanno in musica 2024/ Lo spoiler bomba!

E, intanto, nonostante la polemica corrente nel web che lo taccia di aver sospinto Britney Spears all’aborto incriminato di cui lei, poi, sarebbe pentita, Justin Timberlake è tornato ad esibirsi. Il Pop Prince ha tenuto uno show a Las Vegas e tra i tanti brani nella setlist prevista ha eseguito una performance di una hit cult,che per il global gossip lui avrebbe dedicato a Britney Spears come l’augurio di rimpiangerlo a vita: Cry Me a River. E a dare vita al botta e risposta più virale del momento nel web sono le parole del cantante nella sin-city. “Senza offesa”, ha dichiarato Justin Timberlake, introducendo la sua storica canzone, quasi come a voler spegnere sul nascere il fuoco dell’accusa nel web che vede i fan di Britney Spears definirlo come il responsabile del dolore di cui la cantante parla nel libro.

L'anno che verrà vs Capodanno in musica: é guerra di ascolti TV!/ Lo spoiler degli ospiti

E poche ore dopo lo show arriva intanto il post di Britney Spears (reduce dalla separazione dal marito Sam Asghari), che si paleserebbe come una chiara replica a Justin Timberlake, in una mention al suon di: “Non ho mai detto di come l’ho battuto a basket e lui stava per piangere… senza offesa!”, scrive nella caption del nuovo stato diramato via social, la bionda popstar.

L’insider fa luce sui sentimenti di Britney Spears verso Justin Timberlake

Ed é una fonte vicina ai due artisti a confermare il botta e risposta tra i due ex.

Tuttavia, contrariamente a quanto si direbbe nel sentiment predominante dell’occhio pubblico nel web, l’insider chiarisce che Britney non sia adirata verso il suo ex tra le righe del post sibillino: “La mancanza di rispetto nei confronti di Britney è stata fatta molto tempo fa e anche se lei apprezza il suo riconoscimento. Nel dire ‘senza offesa/non voglio mancare di rispetto’, lui ha ammesso che la canzone poteva offendere -si apprende della testimonianza, come ripreso sul portale Biccy-. Justin non l’ha mai chiamata personalmente né contattata personalmente per scusarsi. Non ne ha mai parlato con lei. Mai. Britney per anni ha preso tutte le critiche ed è rimasta in silenzio, solo con il suo libro ha raccontato la sua verità”.

Donatella Rettore: "Per la mia carriera ho pagato un prezzo altissimo"/ "Sempre sentita una sopravvissuta"

La resa testimonianza dell’insider, poi, prosegue sul conto di Britney Spears e Justin Timberlake: “Parliamo di una ragazza molto buona. Non ce l’ha con Justin e non è arrabbiata per quell’esibizione, ha solo risposto a modo suo in maniera ironica“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA