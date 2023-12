Britney Spears: “É vicina alla famiglia e prossima al nuovo album…”/ Web in tilt: lo spoiler sul ritorno!

Britney Spears, prossima al rilascio di un nuovo album?

Dopo il successo globale del rilascio del libro autobiografico dal titolo “The woman in me”, Britney Spears si direbbe prossima al ritorno alla musica con un nuovo album e non solo. Stando all’indiscrezione di una fonte vicina alla cantautrice statunitense e raccolta sul portale web BreatheHeavy.com, l’artista sarebbe ora vicina alla famiglia, nonostante gli anni segnati dalla guerra legale relativa alla conservatorship a cui era sottoposta Britney Spears. Per oltre 10 anni, Britney Spears era vincolata alla conservatorship e quindi al volere dei tutori in seguito alla sentenza che per la legge americana la giudicava incapace di agire in nome e per conto di se stessa. “Una tutela abusiva della libertà e il patrimonio”, come denunciava lei stessa in una delle udienze in tribunale per la libertà dalla conservatorship, di cui i familiari sarebbero stati complici, per Britney Spears.

Ma a quanto pare, dopo anni di guerre intestine, la famiglia della reginetta del pop insieme alla diretta interessata artista segnerebbero un riavvicinamento, sulla scia dei continui spoiler che vedono Britney Spears prossima al rilascio di un nuovo album, a grande richiesta del fandom. “Ho intercettato alcune fonti, e quello che ho sentito é che il nuovo album potrebbe vedere Britney Spears meno coinvolta di quanto possiamo immaginare. Lei non ha in cantiere di tornare in studio a incidere canzoni già scritte e confezionate per lei”, fa sapere l’insider, innominato sul conto della popstar che rivoluziona l’educazione fisica della musica Pop a partire dal debut single nel 1998, Baby One more time. Questo, dopo che Britney Spears ha dichiarato di essere “facilmente manipolabile…”.

Parla l’insider

Cade Hudson, secondo lo stesso insider del gossip di risonanza internazionale più virale del momento via social, starebbe coprendo il ruolo di protagonista del riavvicinamento tra Britney Spears e la famiglia, “consapevole che i familiari esercitino maggiore influenza sulla cantante, rispetto a lui”. E in particolare il fratello Brian Spears sarebbe indicato come il punto di riferimento familiare a cui Britney Spears presterebbe più ascolto.

Cade Hudson é attualmente l’amico intimo e manager di Britney Spears, che potrebbe condurre l’artista alla riappacificazione con i familiari così come al ritorno all’intrattenimento nella musica.

